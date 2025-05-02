Где атаковал враг в течение дня на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении противник трижды пытался атаковать позиции украинских войск в районе Волчанска.

На Купянском направлении оккупанты с начала суток предприняли три попытки продвинуться в районе населенных пунктов Колесниковка, Новая Кругляковка и Загрызово, которые успешно отбили украинские защитники.

«С начала суток на фронте произошло 109 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и рушат планы россиян», — отметили в Генштабе.