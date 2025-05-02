Поджигательница сухостоя на Харьковщине заплатит за свои действия

В селе Эсхар на Харьковщине женщина разожгла костер на открытой территории и вызвала пожар. На нее составили админпротокол.

«На Чугуевщине женщина привлечена к административной ответственности за поджог сухой травы, — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. — 1 мая в селе Эсхар Чугуевского района произошел пожар, вызванный неосторожным обращением с огнем. Женщина разожгла костер на открытой территории, что привело к воспламенению сухой растительности».

Спасатели среагировали оперативно и остановили распространение пожара на дома. Но поджигательница ответит за свои действия.

«На гражданку, вызвавшую пожар, спасателями был составлен административный протокол за нарушение требований пожарной безопасности», — проинформировали в ГСЧС.

Напомним, что за поджог предусмотрены штрафы: от 3060 до 6120 грн для граждан и от 15 300 до 21 420 грн для должностных лиц.