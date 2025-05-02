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Поджигательница сухостоя на Харьковщине заплатит за свои действия

Происшествия 09:45   02.05.2025
Оксана Горун
Поджигательница сухостоя на Харьковщине заплатит за свои действия

В селе Эсхар на Харьковщине женщина разожгла костер на открытой территории и вызвала пожар. На нее составили админпротокол.

«На Чугуевщине женщина привлечена к административной ответственности за поджог сухой травы, — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. — 1 мая в селе Эсхар Чугуевского района произошел пожар, вызванный неосторожным обращением с огнем. Женщина разожгла костер на открытой территории, что привело к воспламенению сухой растительности».

Спасатели среагировали оперативно и остановили распространение пожара на дома. Но поджигательница ответит за свои действия.

«На гражданку, вызвавшую пожар, спасателями был составлен административный протокол за нарушение требований пожарной безопасности», — проинформировали в ГСЧС.

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Напомним, что за поджог предусмотрены штрафы: от 3060 до 6120 грн для граждан и от 15 300 до 21 420 грн для должностных лиц.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 09:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Эсхар на Харьковщине женщина разожгла костер на открытой территории и вызвала пожар. На нее составили админпротокол".