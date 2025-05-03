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Бой идет на Купянском направлении — Генштаб ВСУ на 16:00

Фронт 16:10   03.05.2025
Виктория Яковенко
Бой идет на Купянском направлении — Генштаб ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении сегодня противник дважды пытался атаковать позиции украинских войск в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг с начала суток штурмует позиции украинских защитников в районе Загрызово, бой продолжается.

«С начала суток на фронте произошло 123 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и рушат планы россиян», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 мая 2025 в 16:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".