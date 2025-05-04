Атака БпЛА на пять районов Харькова 29 апреля: копы показали первые минуты 📹

Первые минуты после «прилетов» БпЛА по Харькову вечером 29 апреля показали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Мы вместе со всеми экстренными службами оказывали домедицинскую помощь, эвакуировали пострадавших и обеспечивали проезд спецтранспорта. Спасибо коллегам за службу. Пострадавшим — скорейшего выздоровления», — пишут копы.

Напомним, 29 апреля в период с 22:00 до 22:30 Харьков атаковали 15 БпЛА типа «Герань-2». Беспилотники упали в пяти районах: Киевском, Шевченковском, Слободском, Салтовском и Немышлянском. Пострадали почти полсотни человек, в том числе беременная женщина и двое детей. Шестеро раненых попали в больницу.