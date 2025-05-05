Инженера подозревают в халатности при стройке спортплощадки на Харьковщине

Из-за некачественной спортплощадки могли пострадать дети, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В 2020 году ООО-подрядчик и тогдашний отдел образования, молодежи и спорта Первомайской районной государственной администрации Харьковской области заключили договор о строительстве мультифункциональной спортплощадки в одном из поселков Лозовского района.

Инженер технического надзора не контролировала строительные работы, из-за чего появились нарушения, и подписала соответствующие документы.

Согласно выводу экспертизы, толщина щебеночных слоев не соответствует проектно-сметной документации, бортовые камни тротуаров уложены не в полном объеме, прочность бетона, размер и форма фундаментов под опорами освещения частично не соответствуют проектным значениям, а фундаменты под стойками забора вообще отсутствуют.

В дальнейшем на основании актов приемки выполненных работ, подписанных подозреваемой, на счет подрядчика перечислили почти 250 тыс. грн бюджетных средств.

Некачественно выполненные работы нанесли не только убытки госбюджета, но и создали потенциальную угрозу безопасности здоровья детей и посетителей спортплощадки.

Златопольский отдел Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области сообщил о подозрении инженеру по технадзору по факту служебной халатности.

Директору предприятия-подрядчика, выполнявшего строительство, инкриминируют завладение чужим имуществом путем служебного положения и внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.