«Тактика устрашения» — мэр Харькова Терехов сообщил статистику обстрелов
За неделю по Харькову нанесли 36 ударов — все с помощью «Шахедов» и «Молний», пострадали 93 человека, сообщил Игорь Терехов 5 мая.
«Это четко спланированная тактика устрашения, направленная врагом на то, чтобы держать город в постоянном напряжении», — уверен мэр Харькова.
Он подчеркнул, что враг бьет не по военным объектам, а по жилым кварталам.
«На этой неделе – Шевченковский, Салтовский, Киевский, Основянский и Слободской районы. В приоритете агрессора – дома, больницы, школы, сети. То есть, все, что формирует ежедневную стабильность города», — отметил Терехов.
При этом его данные свидетельствуют о сокращении продолжительности воздушных тревог (благодаря дифференциации).
«В начале мая – уже минус 28 часов. Всего за последние 10 недель – минус 258 часов. То есть в обоих случаях – и краткосрочно, и в длинном срезе – тревоги для города раздаются примерно на треть меньше, чем для области», — написал городской голова Харькова.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БпЛА Молния, новости Харькова, обстрелы, пострадавшие, прилеты, терехов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2025 в 11:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За неделю по Харькову нанесли 36 ударов — все с помощью «Шахедов» и «Молний», пострадали 93 человека, сообщил Игорь Терехов 5 мая".