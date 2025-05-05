«Тактика устрашения» — мэр Харькова Терехов сообщил статистику обстрелов

За неделю по Харькову нанесли 36 ударов — все с помощью «Шахедов» и «Молний», пострадали 93 человека, сообщил Игорь Терехов 5 мая.

«Это четко спланированная тактика устрашения, направленная врагом на то, чтобы держать город в постоянном напряжении», — уверен мэр Харькова.

Он подчеркнул, что враг бьет не по военным объектам, а по жилым кварталам.

«На этой неделе – Шевченковский, Салтовский, Киевский, Основянский и Слободской районы. В приоритете агрессора – дома, больницы, школы, сети. То есть, все, что формирует ежедневную стабильность города», — отметил Терехов.

При этом его данные свидетельствуют о сокращении продолжительности воздушных тревог (благодаря дифференциации).

«В начале мая – уже минус 28 часов. Всего за последние 10 недель – минус 258 часов. То есть в обоих случаях – и краткосрочно, и в длинном срезе – тревоги для города раздаются примерно на треть меньше, чем для области», — написал городской голова Харькова.