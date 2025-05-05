В Харькове будут судить несовершеннолетних: в чем их подозревают

Правоохранители передали в суд дело двух парней в возрасте 17 и 15 лет, которые, по данным следствия, поджигали авто украинских защитников.

В Харьковской областной прокуратуре установили, что в июле 2024-го два подростка через Telegram нашли способ подзаработать.

«Работодатель» за денежное вознаграждение предложил несовершеннолетним совершать поджоги автомобилей, принадлежащих украинским военным, и предоставил подробные инструкции, как нужно действовать. Обязательным условием сотрудничества была видеофиксация результата выполненной задачи», — отметили правоохранители.

Как выяснили в прокуратуре, 14-15 июля несовершеннолетние подожгли два автомобиля украинских военнослужащих, свои действия фигуранты сняли на мобильный телефон.

Кроме этого, в течение 17-18 июля 17-летний парень поджег еще две машины воинов, добавили правоохранители.

Парням инкриминируют умышленное повреждение чужого имущества путем поджога по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 УКУ). 17-летнего фигуранта дополнительно подозревают в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УКУ).

Кроме того, в действиях 15-летнего подростка прокуратура также усматривает признаки препятствования законной деятельности ВСУ. Однако, по его возрасту, уголовная ответственность по этой статье к нему применяться не может. Поэтому правоохранители обратились в суд с ходатайством о применении принудительных мер воспитательного характера.