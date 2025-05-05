В Харькове будут судить несовершеннолетних: в чем их подозревают
Правоохранители передали в суд дело двух парней в возрасте 17 и 15 лет, которые, по данным следствия, поджигали авто украинских защитников.
В Харьковской областной прокуратуре установили, что в июле 2024-го два подростка через Telegram нашли способ подзаработать.
«Работодатель» за денежное вознаграждение предложил несовершеннолетним совершать поджоги автомобилей, принадлежащих украинским военным, и предоставил подробные инструкции, как нужно действовать. Обязательным условием сотрудничества была видеофиксация результата выполненной задачи», — отметили правоохранители.
Как выяснили в прокуратуре, 14-15 июля несовершеннолетние подожгли два автомобиля украинских военнослужащих, свои действия фигуранты сняли на мобильный телефон.
Кроме этого, в течение 17-18 июля 17-летний парень поджег еще две машины воинов, добавили правоохранители.
Парням инкриминируют умышленное повреждение чужого имущества путем поджога по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 УКУ). 17-летнего фигуранта дополнительно подозревают в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УКУ).
Кроме того, в действиях 15-летнего подростка прокуратура также усматривает признаки препятствования законной деятельности ВСУ. Однако, по его возрасту, уголовная ответственность по этой статье к нему применяться не может. Поэтому правоохранители обратились в суд с ходатайством о применении принудительных мер воспитательного характера.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авто, новости Харькова, поджог, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2025 в 14:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители передали в суд дело двух парней в возрасте 17 и 15 лет, которые, по данным следствия, поджигали авто украинских защитников.".