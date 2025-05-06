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Молодежь Харькова может встретиться с 17 топовыми экспертами: как попасть

Общество 13:39   06.05.2025
Виктория Яковенко
Молодежь Харькова может встретиться с 17 топовыми экспертами: как попасть Фото: Молодежный совет Харькова

Бизнес-школа стартует в Харькове. Это интенсивный курс для амбициозной молодежи города, рассказали в Молодежном совете Харькова.

«17 встреч с топовыми экспертами, на которых мы разберем все: маркетинг, финансы, юридические аспекты, переговоры, фандрайзинг и многое другое», — говорится в сообщении.

Курс стартует 20 мая. Встречи будут проходить офлайн.

«Тебя ждут: Практические воркшопы и кейсы от спикеров-практиков. Разработка собственной бизнес-модели. Развитие навыков питчинга и переговоров. Подробный разбор грантовых возможностей», — отметили в Молодежном совете.

Обещают, что участники проекта получат менторское сопровождение в подаче грантовой заявки для запуска собственного дела. Количество мест ограничено, регистрация – по ссылке.

бизнес-школа в Харькове
Фото: Молодежный совет Харькова
Бизнес-школа в Харькове
Фото: Молодежный совет Харькова
бизнес-школа в Харькове
Фото: Молодежный совет Харькова
бизнес-школа в Харькове
Фото: Молодежный совет Харькова
бизнес-школа в Харькове
Фото: Молодежный совет Харькова

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 13:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бизнес-школа стартует в Харькове. Это интенсивный курс для амбициозной молодежи города, рассказали в Молодежном совете Харькова.".