Молодежь Харькова может встретиться с 17 топовыми экспертами: как попасть
Фото: Молодежный совет Харькова
Бизнес-школа стартует в Харькове. Это интенсивный курс для амбициозной молодежи города, рассказали в Молодежном совете Харькова.
«17 встреч с топовыми экспертами, на которых мы разберем все: маркетинг, финансы, юридические аспекты, переговоры, фандрайзинг и многое другое», — говорится в сообщении.
Курс стартует 20 мая. Встречи будут проходить офлайн.
«Тебя ждут: Практические воркшопы и кейсы от спикеров-практиков. Разработка собственной бизнес-модели. Развитие навыков питчинга и переговоров. Подробный разбор грантовых возможностей», — отметили в Молодежном совете.
Обещают, что участники проекта получат менторское сопровождение в подаче грантовой заявки для запуска собственного дела. Количество мест ограничено, регистрация – по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 13:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бизнес-школа стартует в Харькове. Это интенсивный курс для амбициозной молодежи города, рассказали в Молодежном совете Харькова.".