На 11 дней перекроют движение транспорта в центре Харькова

С 7 по 18 мая на ул. Тринклера, на участке от пр. Независимости до ул. Данилевского не будет ходить транспорт.

Это связано с разбором аварийной стены здания, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Объехать закрытый участок можно будет по ул. Данилевского, ул. Литературной, ул. Культуры, ул. Сумской и другим прилегающим улицам.

В связи с этим трамвай №12 курсировать не будет.

Вместо него на маршрут выйдет временный автобус№12: ул. Евгения Котляра (вокзал «Харьков-Пассажирский») — ул. Большая Панасовская — пер. Лосевский — пер. Пискуновский — проезд Рогатинский — ул. Клочковская — спуск Клочковский — пр. Независимости — ул. Сумская — ул. Данилевского — ул. Тринклера — ул. Николая Хвылевого — ул. Мироносицкая — ул. Веснина — ул. Сумская — Центральный парк;

в обратном направлении: Центральный парк — ул. Сумская — ул. Веснина — ул. Мироносицкая — ул. Николая Хвылевого — ул. Тринклера — ул. Культуры — ул. Сумская — пр. Независимости — спуск Клочковский — ул. Клочковская — проезд Рогатинский — пер. Пискуновский — пер. Лосевский — ул. Большая Панасовская — ул. Евгения Котляра (вокзал «Харьков-Пассажирский»).