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На 11 дней перекроют движение транспорта в центре Харькова

Транспорт 20:00   06.05.2025
Оксана Якушко
На 11 дней перекроют движение транспорта в центре Харькова Фото: ХГС

С 7 по 18 мая на ул. Тринклера, на участке от пр. Независимости до ул. Данилевского не будет ходить транспорт.

Это связано с разбором аварийной стены здания, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Объехать закрытый участок можно будет по ул. Данилевского, ул. Литературной, ул. Культуры, ул. Сумской и другим прилегающим улицам.

В связи с этим трамвай №12 курсировать не будет.

Вместо него на маршрут выйдет временный автобус№12: ул. Евгения Котляра (вокзал «Харьков-Пассажирский») — ул. Большая Панасовская — пер. Лосевский — пер. Пискуновский — проезд Рогатинский — ул. Клочковская — спуск Клочковский — пр. Независимости — ул. Сумская — ул. Данилевского — ул. Тринклера — ул. Николая Хвылевого — ул. Мироносицкая — ул. Веснина — ул. Сумская — Центральный парк;

в обратном направлении: Центральный парк — ул. Сумская — ул. Веснина — ул. Мироносицкая — ул. Николая Хвылевого — ул. Тринклера — ул. Культуры — ул. Сумская — пр. Независимости — спуск Клочковский — ул. Клочковская — проезд Рогатинский — пер. Пискуновский — пер. Лосевский — ул. Большая Панасовская — ул. Евгения Котляра (вокзал «Харьков-Пассажирский»).

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 20:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 7 по 18 мая на ул. Тринклера, на участке от пр. Независимости до ул. Данилевского не будет ходить транспорт.".