Live
  • Вт 06.05.2025
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.6
  • EUR 47.19

Пять лесных пожаров погасили на Изюмщине, еще три пытаются остановить

Происшествия 19:01   06.05.2025
Оксана Якушко
Пять лесных пожаров погасили на Изюмщине, еще три пытаются остановить

Днем пожарные потушили 5 лесных пожаров на территории Боровского и Песчанского лесничеств Изюмского района, сообщает ГСЧС.

Еще два пожара локализовали.

Подразделения ГСЧС совместно с работниками лесхозов продолжают тушить пожары в Боровском, Оскольском лесничествах и на территории Регионального ландшафтного парка Червонооскольского природно-заповедного фонда Изюмского района области.

Читайте также: Не только «Барабашово»: в Харькове горит популярный развлекательный комплекс

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное за 6 мая: «крот» в ВСУ, налет БпЛА, наши — дома
Новости Харькова — главное за 6 мая: «крот» в ВСУ, налет БпЛА, наши — дома
06.05.2025, 17:36
Не только «Барабашово»: в Харькове горит популярный развлекательный комплекс
Не только «Барабашово»: в Харькове горит популярный развлекательный комплекс
06.05.2025, 09:23
Что повредили «Шахеды» в Харькове ночью во время атаки, рассказал Терехов
Что повредили «Шахеды» в Харькове ночью во время атаки, рассказал Терехов
06.05.2025, 18:20
«Нельзя сравнивать бизнес в Харькове и Львове». Что просят для региона
«Нельзя сравнивать бизнес в Харькове и Львове». Что просят для региона
06.05.2025, 15:06
Враг продвинулся на Харьковщине – карта DeepState
Враг продвинулся на Харьковщине – карта DeepState
06.05.2025, 16:47
На 11 дней перекроют движение транспорта в центре Харькова
На 11 дней перекроют движение транспорта в центре Харькова
06.05.2025, 20:00

Новости по теме:

10:00
Огонь охватил восемь домов: где на Харьковщине бушуют лесные пожары
08:48
Атака дронов на Харьковщину: ГСЧС — о «прилетах» по Изюмскому району (фото)
21:18
Новости Харькова – главное за 3 мая: БпЛА атаковали область и город, аварии
16:47
КАБы ударили по Харьковщине: пострадала женщина, произошел пожар (фото)
13:23
ЧП в Мерефе: работник предприятия попал в ловушку, подробности (фото)

Вы читали новость: «Пять лесных пожаров погасили на Изюмщине, еще три пытаются остановить»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 19:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем пожарные потушили 5 лесных пожаров на территории Боровского и Песчанского лесничеств Изюмского района, сообщает ГСЧС.".