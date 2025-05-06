Пять лесных пожаров погасили на Изюмщине, еще три пытаются остановить
Днем пожарные потушили 5 лесных пожаров на территории Боровского и Песчанского лесничеств Изюмского района, сообщает ГСЧС.
Еще два пожара локализовали.
Подразделения ГСЧС совместно с работниками лесхозов продолжают тушить пожары в Боровском, Оскольском лесничествах и на территории Регионального ландшафтного парка Червонооскольского природно-заповедного фонда Изюмского района области.
Читайте также: Не только «Барабашово»: в Харькове горит популярный развлекательный комплекс
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, Изюмщина, пожары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пять лесных пожаров погасили на Изюмщине, еще три пытаются остановить»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 19:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем пожарные потушили 5 лесных пожаров на территории Боровского и Песчанского лесничеств Изюмского района, сообщает ГСЧС.".