Пять лесных пожаров погасили на Изюмщине, еще три пытаются остановить

Днем пожарные потушили 5 лесных пожаров на территории Боровского и Песчанского лесничеств Изюмского района, сообщает ГСЧС.

Еще два пожара локализовали.

Подразделения ГСЧС совместно с работниками лесхозов продолжают тушить пожары в Боровском, Оскольском лесничествах и на территории Регионального ландшафтного парка Червонооскольского природно-заповедного фонда Изюмского района области.