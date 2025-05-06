Live
  • Вт 06.05.2025
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.6
  • EUR 47.19

Семь защитников Харьковщины вернулись из российского плена

Общество 17:34   06.05.2025
Оксана Якушко
Семь защитников Харьковщины вернулись из российского плена Фото: Олег Синегубов/ Телеграм

Из российского плена в рамках обмена сегодня вернули 205 украинских воинов.

«Среди них — 7 воинов из Харьковской области: один защитник из Харькова, три воина из Богодуховского района и по одному из Чугуева, Лозовой и Харьковского района», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Читайте также: Не только «Барабашово»: в Харькове горит популярный развлекательный комплекс

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Не только «Барабашово»: в Харькове горит популярный развлекательный комплекс
Не только «Барабашово»: в Харькове горит популярный развлекательный комплекс
06.05.2025, 09:23
Новости Харькова — главное за 6 мая: «крот» в ВСУ, налет БпЛА, наши — дома
Новости Харькова — главное за 6 мая: «крот» в ВСУ, налет БпЛА, наши — дома
06.05.2025, 17:36
«Нельзя сравнивать бизнес в Харькове и Львове». Что просят для региона
«Нельзя сравнивать бизнес в Харькове и Львове». Что просят для региона
06.05.2025, 15:06
Враг продвинулся на Харьковщине – карта DeepState
Враг продвинулся на Харьковщине – карта DeepState
06.05.2025, 16:47
Что уничтожили БпЛА на «Барабашово» в Харькове: данные владельцев рынка (фото)
Что уничтожили БпЛА на «Барабашово» в Харькове: данные владельцев рынка (фото)
06.05.2025, 08:13
Что повредили «Шахеды» в Харькове ночью во время атаки, рассказал Терехов
Что повредили «Шахеды» в Харькове ночью во время атаки, рассказал Терехов
06.05.2025, 18:20

Новости по теме:

15:41
Из плена РФ вернули 205 воинов, среди них – защитники Харьковщины (фото)
18:45
Главным по ветеранам на Харьковщине станет «афганец»: боец Kraken возмущен
17:24
Четверо жителей Харьковщины вернулись в Украину из российского плена (видео)
17:04
Футбольный клуб возродили в Харькове: кого зовут на бесплатные тренировки 📹
15:12
25 украинцев вернулись домой из плена РФ, среди них – защитники Харьковщины

Вы читали новость: «Семь защитников Харьковщины вернулись из российского плена»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 17:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из российского плена в рамках обмена сегодня вернули 205 украинских воинов.".