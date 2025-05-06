Семь защитников Харьковщины вернулись из российского плена

Из российского плена в рамках обмена сегодня вернули 205 украинских воинов.

«Среди них — 7 воинов из Харьковской области: один защитник из Харькова, три воина из Богодуховского района и по одному из Чугуева, Лозовой и Харьковского района», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.