Семь защитников Харьковщины вернулись из российского плена
Фото: Олег Синегубов/ Телеграм
Из российского плена в рамках обмена сегодня вернули 205 украинских воинов.
«Среди них — 7 воинов из Харьковской области: один защитник из Харькова, три воина из Богодуховского района и по одному из Чугуева, Лозовой и Харьковского района», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: защитники, обмен, Олег Синегубов, плен, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 17:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из российского плена в рамках обмена сегодня вернули 205 украинских воинов.".