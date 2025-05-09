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Посольство США в Киеве предупреждает о возможной серьезной воздушной атаке

Происшествия 22:01   09.05.2025
Оксана Якушко
Посольство США в Киеве предупреждает о возможной серьезной воздушной атаке Скриншот

Посольство США в Украине получило информацию о готовящейся в ближайшие дни атаке со стороны россиян. 

Об этом сообщают на сайте посольства.

«Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», — говорится в официальном сообщении.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2025 в 22:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Посольство США в Украине получило информацию о готовящейся в ближайшие дни атаке со стороны россиян. ".