Посольство США в Киеве предупреждает о возможной серьезной воздушной атаке

Посольство США в Украине получило информацию о готовящейся в ближайшие дни атаке со стороны россиян.

Об этом сообщают на сайте посольства.

«Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», — говорится в официальном сообщении.

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