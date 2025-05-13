Деньги были: в Харькове мужчина пытался украсть из супермаркета сигареты оптом

При этом деньги, чтобы расплатиться за товар, у него имелись. Это стало понятно, когда гражданин предложил полицейским взятку, превышавшую стоимость выкраденного.

В результате серии своих странных решений мужчина получил подозрения не только в покушении на воровство, но и в предложении неправомерной выгоды. Все вместе предполагает, что он может провести в тюрьме до восьми лет.

«Инцидент произошел в апреле этого года. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в супермаркете Харькова взял с полки четыре блока сигарет и пытался вынести товар мимо кассовой зоны, не оплатив его. На выходе нарушителя остановили охранники и вызвали полицию», — привели подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Прибыв на место, полицейские установили личность фигуранта. А затем беседовали с ним, выясняя подробности происшествия и его версию событий.

«Во время общения со стражами порядка мужчина предложил им 7000 гривен неправомерной выгоды, чтобы избежать оформления материалов по факту кражи товара на сумму 5500 гривен», — отметили в ГУНП.