Машина влетела в бетонную остановку под Харьковом: подробности ДТП от полиции
ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщило детали аварии в Коротиче под Харьковом, где на остановке бетонной плитой привалило 40-летнюю женщину. Она погибла на месте.
«12 мая около 12:25 на автодороге «Киев — Харьков — Должанский» 49-летний водитель автомобиля «Zeekr» не справился с управлением на мокром дорожном покрытии, выехал за пределы дороги и наехал на остановку общественного транспорта. В это время на остановке находилась 40-летняя женщина, которую придавило обломками бетонной конструкции. От многочисленных травм пострадавшая скончалась на месте», — сообщили полицейские.
Видео аварии
Водитель отделался ушибами. Его доставили в больницу, а затем задержали.
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«Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 («нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет», — проинформировали в ГУНП.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, коротич, остановка, погибшая, полиция;
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 10:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщило детали аварии в Коротиче под Харьковом, где на остановке бетонной плитой привалило 40-летнюю женщину. Она погибла на месте".