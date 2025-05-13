Машина влетела в бетонную остановку под Харьковом: подробности ДТП от полиции

ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщило детали аварии в Коротиче под Харьковом, где на остановке бетонной плитой привалило 40-летнюю женщину. Она погибла на месте.

«12 мая около 12:25 на автодороге «Киев — Харьков — Должанский» 49-летний водитель автомобиля «Zeekr» не справился с управлением на мокром дорожном покрытии, выехал за пределы дороги и наехал на остановку общественного транспорта. В это время на остановке находилась 40-летняя женщина, которую придавило обломками бетонной конструкции. От многочисленных травм пострадавшая скончалась на месте», — сообщили полицейские.

Водитель отделался ушибами. Его доставили в больницу, а затем задержали.

«Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 («нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет», — проинформировали в ГУНП.