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Машина влетела в бетонную остановку под Харьковом: подробности ДТП от полиции

Происшествия 10:28   13.05.2025
Оксана Горун
Машина влетела в бетонную остановку под Харьковом: подробности ДТП от полиции

ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщило детали аварии в Коротиче под Харьковом, где на остановке бетонной плитой привалило 40-летнюю женщину. Она погибла на месте.

«12 мая около 12:25 на автодороге «Киев — Харьков — Должанский» 49-летний водитель автомобиля «Zeekr» не справился с управлением на мокром дорожном покрытии, выехал за пределы дороги и наехал на остановку общественного транспорта. В это время на остановке находилась 40-летняя женщина, которую придавило обломками бетонной конструкции. От многочисленных травм пострадавшая скончалась на месте», — сообщили полицейские.

Видео аварии

ДТП возле поселка Коротич 12 мая 2025

Водитель отделался ушибами. Его доставили в больницу, а затем задержали.

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ДТП возле поселка Коротич 12 мая 2025

«Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 («нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет», — проинформировали в ГУНП.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 10:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщило детали аварии в Коротиче под Харьковом, где на остановке бетонной плитой привалило 40-летнюю женщину. Она погибла на месте".