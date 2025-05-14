Коваленко оценил готовность ВС РФ к летнему наступлению на Харьковщине (видео)

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что этим летом Силам обороны Украины будет очень сложно, но во многом события станут ключевыми.

Он разобрал ситуацию на всех направлениях фронта в Украине на предмет «заготовок», которые оккупанты сделали для развития наступления летом. На Харьковщине «успехи» у оккупантов весьма сомнительные.

«Лимано-Купянская ось. Вышли на правый берег реки Черный Жеребец. Развития более глобального, масштабного у них не произошло – для выхода на Боровую, не говоря уже о Лимане. Как я говорил, основная цель – выход на Боровую, а также на высоты севернее. Ну, и Купянское направление. На Купянском направлении российские оккупационные войска так и не смогли сформировать на правом берегу реки Оскол такой плацдарм, который давал бы им возможность начать там формировать тактическую ударную группу. Им не удается установить постоянное сообщение через реку Оскол для переправки техники, и поэтому там только мелкие, в том или ином количестве, находятся подразделения пехоты. И они не могут обеспечить полноценное наступление на правобережную часть Купянска», — прокомментировал Коваленко в обзоре на Oboz.ua.

Видео: Oboz.ua

Он считает, что нынешнее состояние фронта не позволяет россиянам заключать какие-либо перемирия, так как они не выполнили тактических задач. Также очевидна подготовка к летнему наступлению, но она, по оценке обозревателя «достаточно медленная и обладает достаточно низким коэффициентом полезного действия». Несмотря на это, Коваленко считает, что Силам обороны Украины этим летом будет очень сложно.

«Возможно, это будет один из самых сложных сезонов за весь период полномасштабного вторжения в Украину. Потому что жалкие крысы, они понимают, что это их последний шанс что-либо продемонстрировать, показать свою мощь и т.д. Поэтому будет много таких суицидальных миссий, моторашей, непонятных самоубийственных действий, свойственных российскому командованию. Это говорит о том, что они будут максимально отчаянны в течение этого лета. Выдержка в этот период, оборона, которую мы продолжаем держать, – стратегическая оборона, начавшаяся еще с осени 2023 года… Этот период может стать ключевым в этом этапе полномасштабного вторжения в Украину», — подчеркнул обозреватель «ИС».