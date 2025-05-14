«Наблюдаем попытки врага накопиться и продвигаться» — «Хартия» о боях у Липцев
Российская армия не прекращает попыток действовать на севере от Харькова — в районе Липцев и Глубокого. Подробности рассказал в нацмарафоне командир батальона 13-й бригады НГУ «Хартия» с позывным «Куба».
«Мы наблюдаем попытки врага накопиться и продвигаться малыми группами. Но средства разведки: как классические — вроде наземной разведки, аэроразведки с помощью Mavic, крыльев и т.д., так и некоторые современные инновационные образцы позволяют нам обнаруживать эти попытки продвижения на мотоциклах, на квадроциклах и заранее все это уничтожать», — пояснил «Куба».
Видео: нацмарафон «Єдині новини»
Начиная с 1 мая, по его данным, на этом направлении «Хартия» уничтожила 50 оккупантов и 17 единиц их бронетехники.
Также командир прокомментировал операцию по освобождению леса в районе Липцев.
«Это была длительная операция, она была сделана на один день, она длилась 5,5 месяца. Это и стадии планирования, и сами штурмовые действия. Активная фаза – это было 48 часов, когда именно бригада «Хартия» с помощью артиллерии 92-й бригады закрепилась в этом лесном массиве. Следующие 24 часа штурмовые группы 92-й бригады подключились к штурмовым действиям, и это позволило ребятам, как говорится, зацепиться, и уже в следующие месяцы шаг за шагом тщательно продвигаться, уничтожать врага и освобождать этот участок», — рассказал представитель «Хартии».
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2025 в 09:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия не прекращает попыток действовать на севере от Харькова — в районе Липцев и Глубокого. Подробности рассказал командир батальона бригады «Хартия» с позывным «Куба»".