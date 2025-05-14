Работу на коммунальном предприятии предлагают в Харькове: какие есть вакансии
В сотрудниках нуждается коммунальное предприятие «Харьковблагоустройство». Традиционно есть вакансии дворников и других рабочих профессий.
Как информируют в КП, предприятие ищет механика, мастера, автоэлектрика, слесаря-ремонтника автотракторной техники. За деталями по трудоустройству на эти должности можно обратиться по телефону: (067) 969-54-57.
Кроме того, предприятие нуждается в газоэлектросварщике, токаре, автоэлектрике и слесаре-ремонтнике автотракторной техники. Дополнительная информация по телефону: (095) 611-18-14.
Также предприятие ищет рабочих по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями в разных районах города.
Всем сотрудникам предлагают стабильную зарплату, официальное трудоустройство, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. КП трудоустраивает людей с инвалидностью II и III групп, внутренне перемещенных лиц. Отдел кадров предприятия расположен по адресу: ул. Шатиловская, 4.
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2025 в 17:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сотрудниках нуждается коммунальное предприятие «Харьковблагоустройство». Традиционно есть вакансии дворников и других рабочих профессий.".