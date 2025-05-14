Работу на коммунальном предприятии предлагают в Харькове: какие есть вакансии

В сотрудниках нуждается коммунальное предприятие «Харьковблагоустройство». Традиционно есть вакансии дворников и других рабочих профессий.

Как информируют в КП, предприятие ищет механика, мастера, автоэлектрика, слесаря-ремонтника автотракторной техники. За деталями по трудоустройству на эти должности можно обратиться по телефону: (067) 969-54-57.

Кроме того, предприятие нуждается в газоэлектросварщике, токаре, автоэлектрике и слесаре-ремонтнике автотракторной техники. Дополнительная информация по телефону: (095) 611-18-14.

Также предприятие ищет рабочих по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями в разных районах города.

Всем сотрудникам предлагают стабильную зарплату, официальное трудоустройство, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. КП трудоустраивает людей с инвалидностью II и III групп, внутренне перемещенных лиц. Отдел кадров предприятия расположен по адресу: ул. Шатиловская, 4.