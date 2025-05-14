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В Харькове мотоциклист погиб после ДТП: полиция ищет свидетелей

Общество 16:20   14.05.2025
Виктория Яковенко
В Харькове мотоциклист погиб после ДТП: полиция ищет свидетелей

Правоохранители устанавливают свидетелей смертельной аварии, произошедшей на перекрестке улиц Рождественской и Коцарской в ​​Харькове около 06:45 31 июля 2024 года.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, тогда столкнулись автомобиль «Jeep Renegade» с мотоциклом «BAJAJ».

В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения, от которых умер в больнице.

Правоохранители проводят досудебное расследование уголовного производства, открытого по факту аварии.

Свидетелей просят обращаться по телефону: 066-23-00-745 или в кабинет №3 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2025 в 16:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители устанавливают свидетелей смертельной аварии, произошедшей на перекрестке улиц Рождественской и Коцарской в ​​Харькове около 06:45 31 июля 2024 года.".