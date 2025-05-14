Водитель въехал в припаркованное авто в Харькове и пил алкоголь при патрульных

ДТП случилось на улице Бугрименко в Харькове около 18:00 13 мая, сообщила Патрульная полиция.

«Полицейские оперативно прибыли на место и установили, что водитель ВАЗ не убедился в безопасности движения и совершил наезд на припаркованный автомобиль. Во время составления соответствующих административных материалов водитель автомобиля ВАЗ начал употреблять алкогольные напитки. Инспекторы на такие действия отреагировали согласно действующему законодательству», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.

Мужчину отстранили от управления машиной и составили на него два админпротокола: уже не только за ДТП, но и за употребление алкоголя после аварии.

Напомним, аналогичный случай произошел на днях на Аэрокосмическом проспекте. Там дама за рулем не справилась с управлением и влетела в заграждение. И уже после этого «успокаивалась» алкоголем. И так получила дополнительный штраф.