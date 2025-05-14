Водитель въехал в припаркованное авто в Харькове и пил алкоголь при патрульных
ДТП случилось на улице Бугрименко в Харькове около 18:00 13 мая, сообщила Патрульная полиция.
«Полицейские оперативно прибыли на место и установили, что водитель ВАЗ не убедился в безопасности движения и совершил наезд на припаркованный автомобиль. Во время составления соответствующих административных материалов водитель автомобиля ВАЗ начал употреблять алкогольные напитки. Инспекторы на такие действия отреагировали согласно действующему законодательству», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.
Мужчину отстранили от управления машиной и составили на него два админпротокола: уже не только за ДТП, но и за употребление алкоголя после аварии.
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Напомним, аналогичный случай произошел на днях на Аэрокосмическом проспекте. Там дама за рулем не справилась с управлением и влетела в заграждение. И уже после этого «успокаивалась» алкоголем. И так получила дополнительный штраф.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: алкоголь, водій, водитель, ДТП, новости Харькова, патрульная полиция;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2025 в 10:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП случилось на улице Бугрименко в Харькове около 18:00 13 мая, сообщила Патрульная полиция".