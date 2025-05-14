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Восстановление в Харькове: на Северной Салтовке утепляют дом (фото)

Общество 10:26   14.05.2025
Оксана Горун
Восстановление в Харькове: на Северной Салтовке утепляют дом (фото) Фото: пресс-служба ХГС

Харьковская мэрия показала, как продвигается восстановление многоэтажки на ул. Натальи Ужвий.

Дом серьезно пострадал от российских обстрелов в первый год полномасштабного вторжения.

«Сейчас специалисты утепляют фасады и стены в местах общего пользования. Как сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, планируется утеплить и покрасить около 5000 кв. м фасада. Также утеплят технический этаж и подвальное помещение, что повысит энергоэффективность здания», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

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Фото: пресс-служба ХГС

Также в доме планируют заменить все инженерные сети, установить новые окна, отремонтировать входные группы и подъезды. Когда закончатся дожди, перейдут к ремонту крыши.

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Фото: пресс-служба ХГС
восстановление дома на Ужвий 5
Фото: пресс-служба ХГС
восстановление дома на Ужвий 3
Фото: пресс-служба ХГС
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Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2025 в 10:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская мэрия показала, как продвигается восстановление многоэтажки на ул. Натальи Ужвий".