Восстановление в Харькове: на Северной Салтовке утепляют дом (фото)

Харьковская мэрия показала, как продвигается восстановление многоэтажки на ул. Натальи Ужвий.

Дом серьезно пострадал от российских обстрелов в первый год полномасштабного вторжения.

«Сейчас специалисты утепляют фасады и стены в местах общего пользования. Как сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, планируется утеплить и покрасить около 5000 кв. м фасада. Также утеплят технический этаж и подвальное помещение, что повысит энергоэффективность здания», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Также в доме планируют заменить все инженерные сети, установить новые окна, отремонтировать входные группы и подъезды. Когда закончатся дожди, перейдут к ремонту крыши.