Восстановление в Харькове: на Северной Салтовке утепляют дом (фото)
Фото: пресс-служба ХГС
Харьковская мэрия показала, как продвигается восстановление многоэтажки на ул. Натальи Ужвий.
Дом серьезно пострадал от российских обстрелов в первый год полномасштабного вторжения.
«Сейчас специалисты утепляют фасады и стены в местах общего пользования. Как сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, планируется утеплить и покрасить около 5000 кв. м фасада. Также утеплят технический этаж и подвальное помещение, что повысит энергоэффективность здания», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
Также в доме планируют заменить все инженерные сети, установить новые окна, отремонтировать входные группы и подъезды. Когда закончатся дожди, перейдут к ремонту крыши.
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2025 в 10:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская мэрия показала, как продвигается восстановление многоэтажки на ул. Натальи Ужвий".