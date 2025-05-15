На Купянском направлении 1 атака за сутки — Генштаб о ситуации на Харьковщине

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 15 мая сообщил, что на двух направлениях фронта в Харьковской области было четыре атаки. Это существенно меньше статистики даже суток «шашлычного перемирия».

«На Харьковском направлении противник трижды проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка. На Купянском направлении за сутки произошла одна атака оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника неподалеку от Глушковки», — сообщил Генштаб ВСУ.

При этом максимально активным остается соседнее с Харьковщиной Лиманской направление — там Силы обороны отразили 24 вражеских атаки. Многие из них происходили у админграниц Харьковской области.

В целом на фронте в Украине за сутки произошло 168 боев.

«Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники; четыре артиллерийских средства; одну РЛС и девять других важных объектов противника», — уточнили в сводке.

Генштаб обновил данные о потерях врага.