На Купянском направлении 1 атака за сутки — Генштаб о ситуации на Харьковщине
Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 15 мая сообщил, что на двух направлениях фронта в Харьковской области было четыре атаки. Это существенно меньше статистики даже суток «шашлычного перемирия».
«На Харьковском направлении противник трижды проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка. На Купянском направлении за сутки произошла одна атака оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника неподалеку от Глушковки», — сообщил Генштаб ВСУ.
При этом максимально активным остается соседнее с Харьковщиной Лиманской направление — там Силы обороны отразили 24 вражеских атаки. Многие из них происходили у админграниц Харьковской области.
В целом на фронте в Украине за сутки произошло 168 боев.
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«Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники; четыре артиллерийских средства; одну РЛС и девять других важных объектов противника», — уточнили в сводке.
Генштаб обновил данные о потерях врага.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, купянское направление, наступ, наступление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 08:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 15 мая сообщил, что на двух направлениях фронта в Харьковской области было четыре атаки. Это меньше статистики даже суток «шашлычного перемирия»".