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«Сильно давят на Боровую» — Жорин о ситуации на фронте и переговорах

Фронт 08:57   15.05.2025
Оксана Горун
«Сильно давят на Боровую» — Жорин о ситуации на фронте и переговорах Скриншот

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отметил: «с активизацией разговоров о переговорах враг значительно усилил свое давление на фронте».

«Последние дни по многим направлениям рф увеличила усилия по захвату новых территорий. Сильно давят на Боровую, в зоне ответственности нашего подразделения количество штурмов только увеличивается. Самой тяжелой ситуация остается на Покровском направлении», — написал Жорин вечером 14 мая.

Он отметил, что в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми в Алексеево-Дружковке.

«Покровск, Дружковка, Славянск, Константиновка, Краматорск – и п…ские войска подходят к границам Донецкой области. Но в топе наших новостей – кто там что сказал о возможных предстоящих переговорах», — отметил заместитель комбрига.

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Отметим, что 3-я ОШБр держит оборону под Боровой. Это направление Генштаб ВСУ включает как в Купянское (севернее Боровой), так и в Лиманское (южнее). Сводки ГШ свидетельствуют о том, что на Купянском направлении активность врага снизилась, а вот Лиманское остается стабильно тяжелым.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 08:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отметил: «с активизацией разговоров о переговорах враг значительно усилил свое давление на фронте»".