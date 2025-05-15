«Сильно давят на Боровую» — Жорин о ситуации на фронте и переговорах
Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отметил: «с активизацией разговоров о переговорах враг значительно усилил свое давление на фронте».
«Последние дни по многим направлениям рф увеличила усилия по захвату новых территорий. Сильно давят на Боровую, в зоне ответственности нашего подразделения количество штурмов только увеличивается. Самой тяжелой ситуация остается на Покровском направлении», — написал Жорин вечером 14 мая.
Он отметил, что в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми в Алексеево-Дружковке.
«Покровск, Дружковка, Славянск, Константиновка, Краматорск – и п…ские войска подходят к границам Донецкой области. Но в топе наших новостей – кто там что сказал о возможных предстоящих переговорах», — отметил заместитель комбрига.
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Отметим, что 3-я ОШБр держит оборону под Боровой. Это направление Генштаб ВСУ включает как в Купянское (севернее Боровой), так и в Лиманское (южнее). Сводки ГШ свидетельствуют о том, что на Купянском направлении активность врага снизилась, а вот Лиманское остается стабильно тяжелым.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Борова, война, жорин, наступ, наступление, новости Харькова, переговоры, фронт;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 08:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отметил: «с активизацией разговоров о переговорах враг значительно усилил свое давление на фронте»".