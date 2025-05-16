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На Купянщине — четверо пострадавших от российских обстрелов (фото)

Происшествия 22:11   16.05.2025
Елена Нагорная
На Купянщине — четверо пострадавших от российских обстрелов (фото)

Четверо гражданских пострадали в результате обстрелов Купянского района Харьковской области 16 мая.

Около 13:00 российская армия обстреляла Купянск, предварительно, из РСЗО «Град». Повреждены по меньшей мере десять частных домов. Ранения получил 59-летний мужчина — его доставили в больницу, информируют в Харьковской областной прокуратуре.

Около 14:20 по Купянску ударил FPV-дрон — повреждено частное домовладение.

В 14:30 ВС РФ атаковали село Кутьковка Купянского района. Взрывные ранения получили двое мужчин и женщина. Тип вооружения, примененного врагом, уточняется.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 22:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четверо гражданских пострадали в результате обстрелов Купянского района Харьковской области 16 мая.".