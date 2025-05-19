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14 БпЛА атаковали Харьковщину: Синегубов сообщил о последствиях

Происшествия 08:35   19.05.2025
Оксана Горун
14 БпЛА атаковали Харьковщину: Синегубов сообщил о последствиях Иллюстративное фото

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в регионе есть «прилеты» по территории сельхозпредприятия, повреждена техника. В Купянске люди пострадали от обстрелов.

«Враг применял по Харьковщине разные виды вооружения: четыре КАБа; 14 БпЛА «Герань-2», — написал утром 19 мая начальник ХОВА.

Под ударами за сутки были три населенных пункта.

«В результате обстрелов в г. Купянск пострадал 55-летний мужчина, 55-летняя и 75-летняя женщина. В Купянском районе повреждено 30 частных домов, два хозяйственные сооружения, гараж, здания сельскохозяйственного предприятия, трактор, три грузовых автомобиля», — перечислил Синегубов.

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«Прилеты» БпЛА были в Чугуевском районе. Там поврежден частный дом, а также сельхозпредприятие и техника: четыре комбайна, трактор, автобус, два автомобиля.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 08:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в регионе есть «прилеты» по территории сельхозпредприятия, повреждена техника. В Купянске люди пострадали от обстрелов".