14 БпЛА атаковали Харьковщину: Синегубов сообщил о последствиях

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в регионе есть «прилеты» по территории сельхозпредприятия, повреждена техника. В Купянске люди пострадали от обстрелов.

«Враг применял по Харьковщине разные виды вооружения: четыре КАБа; 14 БпЛА «Герань-2», — написал утром 19 мая начальник ХОВА.

Под ударами за сутки были три населенных пункта.

«В результате обстрелов в г. Купянск пострадал 55-летний мужчина, 55-летняя и 75-летняя женщина. В Купянском районе повреждено 30 частных домов, два хозяйственные сооружения, гараж, здания сельскохозяйственного предприятия, трактор, три грузовых автомобиля», — перечислил Синегубов.

«Прилеты» БпЛА были в Чугуевском районе. Там поврежден частный дом, а также сельхозпредприятие и техника: четыре комбайна, трактор, автобус, два автомобиля.