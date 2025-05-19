Две женщины ранены из-за авиаудара россиян по селу на Харьковщине

19 мая около 15:15 россияне нанесли авиаудар по селу Старовировка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Получили ранения две женщины 45 и 73 лет. Их госпитализировали.

Повреждены частные и многоквартирные жилые дома, автомобили, почтовое отделение.