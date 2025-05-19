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Две женщины ранены из-за авиаудара россиян по селу на Харьковщине

Происшествия 19:15   19.05.2025
Оксана Якушко
Две женщины ранены из-за авиаудара россиян по селу на Харьковщине

19 мая около 15:15 россияне нанесли авиаудар по селу Старовировка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Получили ранения две женщины 45 и 73 лет. Их госпитализировали.

Повреждены частные и многоквартирные жилые дома, автомобили, почтовое отделение.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 19:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 мая около 15:15 россияне нанесли авиаудар по селу Старовировка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".