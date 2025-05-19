Мужчина отобрал у прохожей смартфон и 50 гривен в Харькове

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в ограблении прохожей, сообщает Нацполиция.

Инцидент произошел в Немышлянском районе вечером 17 мая – на трамвайной остановке 50-летний мужчина дождался, когда женщина попрощалась с подругой, догнал потерпевшую, ударил в лицо и забрал мобильный, смартчасы и 50 гривен.

Оперативники быстро установили личность нападавшего и задержали его. Следователи открыли уголовное дело по статье грабеж. Злоумышленнику сообщили о подозрении в преступлении.

Мужчина может провести за решеткой до 10 лет.