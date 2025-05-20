В Харькове отменили запланированные ограничения в движении транспорта

В Харькове перенесли ремонтные работы, которые должны были начать 20 мая, сообщила пресс-служба мэрии.

«Ограничения движения транспорта по пр. Героев Харькова, а также изменения в движении трамваев №5 и 6, запланированные на 20–23 мая, отменены. Это связано с переносом даты выполнения ремонтных работ. О новой дате проведения работ и соответствующих изменениях в организации движения будет сообщено дополнительно», — сообщили в Харьковском горсовете.

Отметим, что Харьков уже вторую неделю заливает дождями. Грозу прогнозируют и днем 20 мая. Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предупреждение об опасной погоде.