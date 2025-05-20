Live
  • Вт 20.05.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.58
  • EUR 46.86

В Харькове отменили запланированные ограничения в движении транспорта

Транспорт 09:40   20.05.2025
Оксана Горун
В Харькове отменили запланированные ограничения в движении транспорта Фото: Василий Голосный

В Харькове перенесли ремонтные работы, которые должны были начать 20 мая, сообщила пресс-служба мэрии.

«Ограничения движения транспорта по пр. Героев Харькова, а также изменения в движении трамваев №5 и 6, запланированные на 20–23 мая, отменены. Это связано с переносом даты выполнения ремонтных работ. О новой дате проведения работ и соответствующих изменениях в организации движения будет сообщено дополнительно», — сообщили в Харьковском горсовете.

Отметим, что Харьков уже вторую неделю заливает дождями. Грозу прогнозируют и днем 20 мая. Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предупреждение об опасной погоде.

Читайте также: При восстановлении Госпрома хотят установить окна, как в 1928 году

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ночью в Харькове был масштабный пожар: что горело (видео)
Ночью в Харькове был масштабный пожар: что горело (видео)
20.05.2025, 08:38
Новости Харькова — главное за 20 мая: малолетний шпион, гроза, налет БпЛА
Новости Харькова — главное за 20 мая: малолетний шпион, гроза, налет БпЛА
20.05.2025, 10:31
При восстановлении Госпрома хотят установить окна, как в 1928 году
При восстановлении Госпрома хотят установить окна, как в 1928 году
20.05.2025, 07:22
Смерть велотуриста в РТЦК Харькова: все версии и комментарии адвоката (видео)
Смерть велотуриста в РТЦК Харькова: все версии и комментарии адвоката (видео)
19.05.2025, 23:22
Прогноз погоды на 20 мая в Харькове и области: дожди и грозы
Прогноз погоды на 20 мая в Харькове и области: дожди и грозы
19.05.2025, 20:06
Как в Харькове тушили масштабный пожар на СТО: видео ГСЧС
Как в Харькове тушили масштабный пожар на СТО: видео ГСЧС
20.05.2025, 10:40

Новости по теме:

09:25
Подтвердили рейтинг инвестиционной привлекательности Харькова: что это значит
10:43
В Харькове заменили самый большой флаг Украины: почему (фото)
10:28
Цены: что дешевеет в Харькове, сообщила мэрия
10:26
Восстановление в Харькове: на Северной Салтовке утепляют дом (фото)
20:51
Коммуникация тяжеловата — харьковский депутат о взаимоотношениях мэрии и ХОВА

Вы читали новость: «В Харькове отменили запланированные ограничения в движении транспорта»; из категории Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 09:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове перенесли ремонтные работы, которые должны были начать 20 мая, сообщила пресс-служба мэрии".