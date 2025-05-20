Взорвать гранату в людном месте в Харькове угрожал мужчина

19 мая в Салтовском районе 22-летний мужчина угрожал применить предмет, похожий на гранату, сообщила Нацполиция.

Полицейские задержали злоумышленника и установили, что граната, которой он угрожал окружающим, не военный боеприпас.

Также правоохранители установили личность нарушителя – это 22-летний харьковчанин.

Полиция открыла уголовное дело по факту имитации подрыва гранаты. Молодому человеку «светит» за имитацию до 6 лет лишения свободы.