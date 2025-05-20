Взорвать гранату в людном месте в Харькове угрожал мужчина
19 мая в Салтовском районе 22-летний мужчина угрожал применить предмет, похожий на гранату, сообщила Нацполиция.
Полицейские задержали злоумышленника и установили, что граната, которой он угрожал окружающим, не военный боеприпас.
Также правоохранители установили личность нарушителя – это 22-летний харьковчанин.
Полиция открыла уголовное дело по факту имитации подрыва гранаты. Молодому человеку «светит» за имитацию до 6 лет лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: граната, Нацполиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 18:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 мая в Салтовском районе 22-летний мужчина угрожал применить предмет, похожий на гранату, сообщила Нацполиция.".