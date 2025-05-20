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Взорвать гранату в людном месте в Харькове угрожал мужчина

Происшествия 18:05   20.05.2025
Оксана Якушко
Взорвать гранату в людном месте в Харькове угрожал мужчина

19 мая в Салтовском районе 22-летний мужчина угрожал применить предмет, похожий на гранату, сообщила Нацполиция.

Полицейские задержали злоумышленника и установили, что граната, которой он угрожал окружающим, не военный боеприпас.

Также правоохранители установили личность нарушителя – это 22-летний харьковчанин.

Полиция открыла уголовное дело по факту имитации подрыва гранаты. Молодому человеку «светит» за имитацию до 6 лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 18:05;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 мая в Салтовском районе 22-летний мужчина угрожал применить предмет, похожий на гранату, сообщила Нацполиция.".