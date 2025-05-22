Бои в Волчанске: кто контролирует Агрегатный завод (видео)
Историк, офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады, рассказал, что сейчас происходит в Волчанске. В сводках Генштаба в последнее время все чаще фигурирует информация о российских штурмах на этом направлении.
«Российская оккупационная армия продолжает свою тактику наступательных действий малыми пехотными группами без привлечения большого количества бронетехники в Волчанске и его окрестностях. Город Волчанск по линии река Волчья фактически уничтожен, потому что враг продолжает использовать здесь тактику выжженной земли. Из положительных моментов — Силы обороны Украины удерживают логистический контроль над путями врага в Волчанске и окрестных населенных пунктах. И таким образом враг к линии боевого столкновения может передвигаться исключительно на автомобилях советского образца или используя мототехнику. Как только наши операторы дронов, а также наша разведка, смежные подразделения, видят передвижение вражеских пехотных групп, а также вражеской техники, они сразу передают координаты нашим операторам дронов и нашей артиллерии, которые сразу же поражают цель. Таким образом, если анализировать наступательные действия российской оккупационной армии с весны 2024 года по настоящее время, то враг никакого тактического успеха в городе Волчанск не имеет, и город Волчанск остается под украинским флагом», — рассказал Историк в эфире нацмарафона.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
По оценке офицера, интенсивность боев в Волчанске существенно не изменилась. Штурмы идут в ежедневном режиме, их отбивают, и продвинуться в руинах россиянам не удается. Также под контролем ВСУ остается Агрегатный завод.
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«Эта территория была чрезвычайно важной в городе Волчанск, поскольку она непосредственно выходит к линии реки Волчья, и это представляло определенную угрозу для возможности форсирования этого географического препятствия в городе Волчанск. Агрегатный завод находится под контролем Сил обороны Украины. Враг пытается туда проводить определенные штурмовые группы, но по состоянию на сегодня они эффективно уничтожаются», — прокомментировал Историк.
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 09:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Историк, офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады, рассказал, что сейчас происходит в Волчанске".