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Россияне опять ударили по коммунальщикам в Купянске: одного не спасли

Происшествия 10:47   23.05.2025
Оксана Горун
Россияне опять ударили по коммунальщикам в Купянске: одного не спасли Фото: Олег Синегубов/Telegram

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: около 9:20 23 мая россияне обстреляли Купянск.

Дополнено в 10:47. Одного из коммунальщиков, который пострадал от удара КАБом по Купянску утром, не смогли спасти, сообщил Синегубов.

«Медики сделали все возможное, но мужчина скончался. В настоящее время врачи борются за жизнь второго пострадавшего», — написал начальник ХОВА.

10:20. «Предварительно, оккупанты нанесли удар управляемой авиационной бомбой. В настоящее время известно о двух пострадавших — это 60-летние мужчины, работники местного коммунального предприятия. Раненые госпитализированы в тяжелом состоянии», — сообщил Синегубов.

Ранее начальник Купянской РВА Андрей Канашевич информировал, что ночь в городе и ближайших населенных пунктах прошла относительно спокойно. Однако обстрелы и удары КАБами по прифронтовым громадам не прекращаются. По коммунальщикам в Купянске россияне недавно ударили FPV-дроном, была погибшая и раненые. На фоне происходящего в городе закрыли больницу — чтобы уберечь медиков.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 10:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: около 9:20 23 мая россияне обстреляли Купянск".