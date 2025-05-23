Россияне опять ударили по коммунальщикам в Купянске: одного не спасли
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: около 9:20 23 мая россияне обстреляли Купянск.
Дополнено в 10:47. Одного из коммунальщиков, который пострадал от удара КАБом по Купянску утром, не смогли спасти, сообщил Синегубов.
«Медики сделали все возможное, но мужчина скончался. В настоящее время врачи борются за жизнь второго пострадавшего», — написал начальник ХОВА.
10:20. «Предварительно, оккупанты нанесли удар управляемой авиационной бомбой. В настоящее время известно о двух пострадавших — это 60-летние мужчины, работники местного коммунального предприятия. Раненые госпитализированы в тяжелом состоянии», — сообщил Синегубов.
Ранее начальник Купянской РВА Андрей Канашевич информировал, что ночь в городе и ближайших населенных пунктах прошла относительно спокойно. Однако обстрелы и удары КАБами по прифронтовым громадам не прекращаются. По коммунальщикам в Купянске россияне недавно ударили FPV-дроном, была погибшая и раненые. На фоне происходящего в городе закрыли больницу — чтобы уберечь медиков.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, коммунальщики, купянск, новости Харькова, обстрел, поранені, прилет, синєгубов, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 10:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: около 9:20 23 мая россияне обстреляли Купянск".