Около 15 млн грн хотят потратить на реконструкцию освещения в Харькове – ХАЦ
Реконструкция освещения на Северной Салтовке содержит позиции по завышенным ценам, сообщает ХАЦ.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета заключил договор с ООО КВТ-ЭЛЕКТРО на 14,6 млн грн на реконструкцию наружного освещения микрорайона на Северной Салтовке. Об этом стало известно из системы публичных закупок ProZorro.
Ремонт освещения сделают в микрорайоне «Джерело», ограниченном улицами Леся Сердюка, Соборности Украины, Гвардейцев-Широнинцев и Яны Красной.
В смете есть несколько позиций с завышенными ценами: прокалывающие изоляцию зажимы Slip 12.1 прописали по 184,24 грн. за шт. Для сравнения, идентичный зажим в сети стоит на 70 грн дешевле. На этой позиции возможная переплата может составить 79 000 грн.
Оголовник с одним кронштейном на одинарную опору указан в смете по 4326 грн. за шт., а в магазине можно купить почти вдвое дешевле.
Завышена цена и на оголовники с двумя кронштейнами. Только на оголовниках переплата может составить сотни тысяч гривен.
Светильник консольный LED 45Вт прописан по 5099 грн за шт. Цена в магазине – 3897 грн. за шт.
Завышенная цена в 6186,49 грн. за шт. и на светильник консольный LED 60Вт. В магазине подобный светильник можно приобрести по 5478 грн за шт.
Владельцами ООО «КВТ-ЭЛЕКТРО» являются Владимир и Сергей Кабановы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Джерело, освещение, реконструкция, северная салтовка, Харьков, ХАЦ;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 19:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Реконструкция освещения на Северной Салтовке содержит позиции по завышенным ценам, сообщает ХАЦ.".