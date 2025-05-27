Live
  • Вт 27.05.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.57
  • EUR 47.3

Около 15 млн грн хотят потратить на реконструкцию освещения в Харькове – ХАЦ

Общество 19:57   27.05.2025
Оксана Якушко
Около 15 млн грн хотят потратить на реконструкцию освещения в Харькове – ХАЦ

Реконструкция освещения на Северной Салтовке содержит позиции по завышенным ценам, сообщает ХАЦ.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета заключил договор с ООО КВТ-ЭЛЕКТРО на 14,6 млн грн на реконструкцию наружного освещения микрорайона на Северной Салтовке. Об этом стало известно из системы публичных закупок ProZorro.

Ремонт освещения сделают в микрорайоне «Джерело», ограниченном улицами Леся Сердюка, Соборности Украины, Гвардейцев-Широнинцев и Яны Красной.

В смете есть несколько позиций с завышенными ценами: прокалывающие изоляцию зажимы Slip 12.1 прописали по 184,24 грн. за шт. Для сравнения, идентичный зажим в сети стоит на 70 грн дешевле. На этой позиции возможная переплата может составить 79 000 грн.

Оголовник с одним кронштейном на одинарную опору указан в смете по 4326 грн. за шт., а в магазине можно купить почти вдвое дешевле.

Завышена цена и на оголовники с двумя кронштейнами. Только на оголовниках переплата может составить сотни тысяч гривен.
Светильник консольный LED 45Вт прописан по 5099 грн за шт. Цена в магазине – 3897 грн. за шт.

Завышенная цена в 6186,49 грн. за шт. и на светильник консольный LED 60Вт. В магазине подобный светильник можно приобрести по 5478 грн за шт.

Владельцами ООО «КВТ-ЭЛЕКТРО» являются Владимир и Сергей Кабановы.

Читайте также: Три района Харькова останутся без воды в среду: причина и адреса

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Три района Харькова останутся без воды в среду: причина и адреса
Три района Харькова останутся без воды в среду: причина и адреса
27.05.2025, 13:40
В электричке на Харьковщине избили мужчину, он умер в больнице – полиция
В электричке на Харьковщине избили мужчину, он умер в больнице – полиция
27.05.2025, 16:25
Госпогранслужба Украины сообщила о ситуации вдоль границ Харьковщины и Сумщины
Госпогранслужба Украины сообщила о ситуации вдоль границ Харьковщины и Сумщины
26.05.2025, 10:03
Что будет с «Харьковводоканалом» в Харькове
Что будет с «Харьковводоканалом» в Харькове
27.05.2025, 17:44
Новости Харькова — главное 27 мая: Синегубов рассказал о ситуации на границе
Новости Харькова — главное 27 мая: Синегубов рассказал о ситуации на границе
27.05.2025, 16:50
Около 15 млн грн хотят потратить на реконструкцию освещения в Харькове – ХАЦ
Около 15 млн грн хотят потратить на реконструкцию освещения в Харькове – ХАЦ
27.05.2025, 19:57

Новости по теме:


Вы читали новость: «Около 15 млн грн хотят потратить на реконструкцию освещения в Харькове – ХАЦ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 19:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Реконструкция освещения на Северной Салтовке содержит позиции по завышенным ценам, сообщает ХАЦ.".