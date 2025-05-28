Будет гроза и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 29 мая
Фото: Василий Голосный
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, чего ожидать жителям региона от погоды.
По информации метеорологов, в Харькове ночью и днем будет небольшой кратковременный дождь. А в области местами — гроза.
При этом сохраниться достаточно интенсивный ветер: 7 – 12 м/с, ночью местами порывы, 15 – 20 м/с.
Температура воздуха в городе ожидается ночью 14 – 16°, днем 19 – 21°. В области — ночью 13 – 18°, днем 17 – 22°.
В целом в прогнозе погоды от харьковских метеорологов на ближайшие дни — постоянно небольшие дожди местами. Ближайшие сутки без небесной влаги ожидаются в понедельник, 2 июня.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: гроза, дождь, новости Харькова, погода, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 20:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, чего ожидать жителям региона от погоды".