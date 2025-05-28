Будет гроза и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 29 мая

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, чего ожидать жителям региона от погоды.

По информации метеорологов, в Харькове ночью и днем будет небольшой кратковременный дождь. А в области местами — гроза.

При этом сохраниться достаточно интенсивный ветер: 7 – 12 м/с, ночью местами порывы, 15 – 20 м/с.

Температура воздуха в городе ожидается ночью 14 – 16°, днем ​​19 – 21°. В области — ночью 13 – 18°, днем ​​17 – 22°.

В целом в прогнозе погоды от харьковских метеорологов на ближайшие дни — постоянно небольшие дожди местами. Ближайшие сутки без небесной влаги ожидаются в понедельник, 2 июня.