Ветер в Харькове не стихает: коммунальщики показали, что натворила стихия
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Порывы шквального ветра повредили во дворах Харькова 38 деревьев и 56 веток.
«В Харькове не утихает сильный ветер, который уже вызвал повреждения зеленых насаждений в разных районах города», — пишет пресс-служба горсовета.
Последствия непогоды устраняют специалисты КП «Харьковблагоустройство».
Ранее Региональный центр по гидрометеорологии предупреждал, что утром и днем 28 мая по Харькову и области ожидаются порывы ветра до 15 — 20 м/с. Таким метеоявлениям присвоен I уровень опасности (желтый). Такие же предупреждения были на 26 и 27 мая.
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 09:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Порывы шквального ветра повредили во дворах Харькова 38 деревьев и 56 веток.".