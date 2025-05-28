Live
  • Ср 28.05.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.68
  • EUR 47.31

Ветер в Харькове не стихает: коммунальщики показали, что натворила стихия

Погода 09:26   28.05.2025
Елена Нагорная
Ветер в Харькове не стихает: коммунальщики показали, что натворила стихия Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Порывы шквального ветра повредили во дворах Харькова 38 деревьев и 56 веток.

«В Харькове не утихает сильный ветер, который уже вызвал повреждения зеленых насаждений в разных районах города», — пишет пресс-служба горсовета.

Последствия непогоды устраняют специалисты КП «Харьковблагоустройство».

Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Ранее Региональный центр по гидрометеорологии предупреждал, что утром и днем 28 мая по Харькову и области ожидаются порывы ветра до 15 — 20 м/с. Таким метеоявлениям присвоен I уровень опасности (желтый). Такие же предупреждения были на 26 и 27 мая.

Читайте также: В Харькове и области снова будет опасная погода: что уже натворил ветер 📷

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Что за ракета упала на Харьков во время «воздушного боя» на минувшей неделе
Что за ракета упала на Харьков во время «воздушного боя» на минувшей неделе
27.05.2025, 09:17
Новости Харькова — главное за 28 мая: ночная атака БпЛА, ISW о продвижении РФ
Новости Харькова — главное за 28 мая: ночная атака БпЛА, ISW о продвижении РФ
28.05.2025, 09:05
Три района Харькова останутся без воды в среду: причина и адреса
Три района Харькова останутся без воды в среду: причина и адреса
27.05.2025, 13:40
Есть погибший: Синегубов показал разрушения в Эсхаре после атаки БпЛА (фото)
Есть погибший: Синегубов показал разрушения в Эсхаре после атаки БпЛА (фото)
28.05.2025, 08:57
Сегодня 28 мая: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 мая: какой праздник и день в истории
28.05.2025, 06:00
Ночная атака на пригород Харькова: масштабные пожары в Васищево и Безлюдовке📹
Ночная атака на пригород Харькова: масштабные пожары в Васищево и Безлюдовке📹
28.05.2025, 09:54

Новости по теме:

14:22
В Харькове и области снова будет опасная погода: что уже натворил ветер 📷
13:39
В Харькове и области во вторник будет опасная погода – предупреждение
13:26
Опасную погоду прогнозируют завтра на Харьковщине
12:33
Поваленные деревья: что натворила стихия в Харькове, показали коммунальщики
10:17
Жителей Харькова и области копы предупредили об опасности

Вы читали новость: «Ветер в Харькове не стихает: коммунальщики показали, что натворила стихия»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 09:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Порывы шквального ветра повредили во дворах Харькова 38 деревьев и 56 веток.".