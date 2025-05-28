Ветер в Харькове не стихает: коммунальщики показали, что натворила стихия

Порывы шквального ветра повредили во дворах Харькова 38 деревьев и 56 веток.

«В Харькове не утихает сильный ветер, который уже вызвал повреждения зеленых насаждений в разных районах города», — пишет пресс-служба горсовета.

Последствия непогоды устраняют специалисты КП «Харьковблагоустройство».

Ранее Региональный центр по гидрометеорологии предупреждал, что утром и днем 28 мая по Харькову и области ожидаются порывы ветра до 15 — 20 м/с. Таким метеоявлениям присвоен I уровень опасности (желтый). Такие же предупреждения были на 26 и 27 мая.