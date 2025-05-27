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В Харькове и области снова будет опасная погода: что уже натворил ветер 📷

Общество 14:22   27.05.2025
Виктория Яковенко
В Харькове и области снова будет опасная погода: что уже натворил ветер 📷 Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

В Региональном центре по гидрометеорологии третий день подряд предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области.

По данным синоптиков, утром и днем ​​28 мая снова ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый.

В СКП «Харьковзеленстрой» сообщили о последствиях урагана в городе.

«Сильный ветер оставил после себя поваленные деревья и поломанные ветки. Специалисты 12 раз выезжали на вызовы, чтобы ликвидировать последствия стихии», – рассказали коммунальщики.

Они призывали жителей осторожничать, особенно во время передвижения возле деревьев.

ураган в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
ураган в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
ураган в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Напомним, о сильном ветре 26 мая и 27 числа в Харькове и области предупреждали синоптики Регионального центра гидрометеорологии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 14:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии третий день подряд предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области.".