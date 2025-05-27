В Харькове и области снова будет опасная погода: что уже натворил ветер 📷
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
В Региональном центре по гидрометеорологии третий день подряд предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области.
По данным синоптиков, утром и днем 28 мая снова ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый.
В СКП «Харьковзеленстрой» сообщили о последствиях урагана в городе.
«Сильный ветер оставил после себя поваленные деревья и поломанные ветки. Специалисты 12 раз выезжали на вызовы, чтобы ликвидировать последствия стихии», – рассказали коммунальщики.
Они призывали жителей осторожничать, особенно во время передвижения возле деревьев.
Напомним, о сильном ветре 26 мая и 27 числа в Харькове и области предупреждали синоптики Регионального центра гидрометеорологии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, коммунальщики, новости Харькова, погода, синоптики, ураган;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 14:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии третий день подряд предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области.".