В Харькове и области снова будет опасная погода: что уже натворил ветер 📷

В Региональном центре по гидрометеорологии третий день подряд предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области.

По данным синоптиков, утром и днем ​​28 мая снова ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый.

В СКП «Харьковзеленстрой» сообщили о последствиях урагана в городе.

«Сильный ветер оставил после себя поваленные деревья и поломанные ветки. Специалисты 12 раз выезжали на вызовы, чтобы ликвидировать последствия стихии», – рассказали коммунальщики.

Они призывали жителей осторожничать, особенно во время передвижения возле деревьев.

Напомним, о сильном ветре 26 мая и 27 числа в Харькове и области предупреждали синоптики Регионального центра гидрометеорологии.