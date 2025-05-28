Последние звонки на Харьковщине: Синегубов озвучил главное требование
О требованиях к проведению последних звонков в Харьковской области в эфире нацмарафона рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.
«Все последние звонки или любые другие мероприятия должны проводиться исключительно в рамках соблюдения правил безопасности. Это основное требование», — подчеркнул Синегубов.
Он также рассказал о проведении НМТ в регионе.
«Мы как администрация должны обеспечить места проведения НМТ. Мы обеспечили такую возможность в 2022 году, и мы в этом году все места подготовили. Они находятся в укрытиях, на разных локациях, их у нас 40. Мы ждем наших выпускников, чтобы они прошли это тестирование и дальше двигались относительно получения следующего уровня образования», — сказал глава ХОВА.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, ранее директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко сообщала МГ «Объектив», что последние звонки в школах Харькова состоятся онлайн. А выпускные в этом году проведут в безопасных локациях.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: нмт, Олег Синегубов, последний звонок, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 16:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О требованиях к проведению последних звонков в Харьковской области в эфире нацмарафона рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.".