Последние звонки на Харьковщине: Синегубов озвучил главное требование

О требованиях к проведению последних звонков в Харьковской области в эфире нацмарафона рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.

«Все последние звонки или любые другие мероприятия должны проводиться исключительно в рамках соблюдения правил безопасности. Это основное требование», — подчеркнул Синегубов.

Он также рассказал о проведении НМТ в регионе.

«Мы как администрация должны обеспечить места проведения НМТ. Мы обеспечили такую ​​возможность в 2022 году, и мы в этом году все места подготовили. Они находятся в укрытиях, на разных локациях, их у нас 40. Мы ждем наших выпускников, чтобы они прошли это тестирование и дальше двигались относительно получения следующего уровня образования», — сказал глава ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, ранее директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко сообщала МГ «Объектив», что последние звонки в школах Харькова состоятся онлайн. А выпускные в этом году проведут в безопасных локациях.