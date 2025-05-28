В Харькове перекрыли часть улицы: что произошло, как объехать
Фото: Харьковский горсовет
До 19:00 28 мая запрещено движение транспорта по улице Примеровской, на участке от проспекта Героев Харькова до переулка Рыжевского.
Причина – проведение КП «Харьковводоканал» аварийных работ по замене участка трубопровода в районе дома №28/71 по улице Примеровской, объяснили в Харьковском горсовете.
Объехать закрытый участок можно по ул. Юрьевская, ул. Рыжевской, пер. Рыжевской, площадью Оборонный Вал, пр. Героев Харькова и другими ближайшими улицами.
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 14:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 19:00 28 мая запрещено движение транспорта по улице Примеровской, на участке от проспекта Героев Харькова до переулка Рыжевского.".