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В Харькове перекрыли часть улицы: что произошло, как объехать

Общество 14:41   28.05.2025
Виктория Яковенко
В Харькове перекрыли часть улицы: что произошло, как объехать Фото: Харьковский горсовет

До 19:00 28 мая запрещено движение транспорта по улице Примеровской, на участке от проспекта Героев Харькова до переулка Рыжевского.

Причина – проведение КП «Харьковводоканал» аварийных работ по замене участка трубопровода в районе дома №28/71 по улице Примеровской, объяснили в Харьковском горсовете.

Объехать закрытый участок можно по ул. Юрьевская, ул. Рыжевской, пер. Рыжевской, площадью Оборонный Вал, пр. Героев Харькова и другими ближайшими улицами.

Читайте также: Что будет с «Харьковводоканалом» в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 14:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 19:00 28 мая запрещено движение транспорта по улице Примеровской, на участке от проспекта Героев Харькова до переулка Рыжевского.".