В Харькове перекрыли часть улицы: что произошло, как объехать

До 19:00 28 мая запрещено движение транспорта по улице Примеровской, на участке от проспекта Героев Харькова до переулка Рыжевского.

Причина – проведение КП «Харьковводоканал» аварийных работ по замене участка трубопровода в районе дома №28/71 по улице Примеровской, объяснили в Харьковском горсовете.

Объехать закрытый участок можно по ул. Юрьевская, ул. Рыжевской, пер. Рыжевской, площадью Оборонный Вал, пр. Героев Харькова и другими ближайшими улицами.