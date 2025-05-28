В Харькове женщина отдала часы Apple «в аренду» незнакомцу в супермаркете
Полиция сообщила о подозрении в мошенничестве мужчине в Харькове. Его уже не раз судили за аналогичные преступления.
О неизвестном, который убедил ее отдать часы «Apple», в полицию заявила жительница Основянского района. Сама история произошла еще 1 мая.
«Полицейские установили, что к заявительнице подошел мужчина и попросил ее смарт-часы якобы в аренду и пообещал принести деньги на следующий день. Будучи введенной в заблуждение, женщина добровольно отдала незнакомцу свои часы, после чего он удалился в неизвестном направлении», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полиция смогла найти этого убедительного «арендатора». Оказалось, что его уже не раз судили за аналогичные преступления.
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«В ходе расследования уголовного производства следователи установили, что фигурант обманывал жителей города Харькова. Таким образом он завладел тремя ноутбуками, планшетом, смарт-часами, несколькими беспроводными наушниками на общую сумму около 127 тысяч гривен», — отметили в полиции.
Так что мужчине 1990 года рождения сообщили о подозрении в мошенничестве.
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 20:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция сообщила о подозрении в мошенничестве мужчине в Харькове. Его уже не раз судили за аналогичные преступления".