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В Харькове женщина отдала часы Apple «в аренду» незнакомцу в супермаркете

Происшествия 20:59   28.05.2025
Оксана Горун
В Харькове женщина отдала часы Apple «в аренду» незнакомцу в супермаркете

Полиция сообщила о подозрении в мошенничестве мужчине в Харькове. Его уже не раз судили за аналогичные преступления.

О неизвестном, который убедил ее отдать часы «Apple», в полицию заявила жительница Основянского района. Сама история произошла еще 1 мая.

«Полицейские установили, что к заявительнице подошел мужчина и попросил ее смарт-часы якобы в аренду и пообещал принести деньги на следующий день. Будучи введенной в заблуждение, женщина добровольно отдала незнакомцу свои часы, после чего он удалился в неизвестном направлении», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полиция смогла найти этого убедительного «арендатора». Оказалось, что его уже не раз судили за аналогичные преступления.

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«В ходе расследования уголовного производства следователи установили, что фигурант обманывал жителей города Харькова. Таким образом он завладел тремя ноутбуками, планшетом, смарт-часами, несколькими беспроводными наушниками на общую сумму около 127 тысяч гривен», — отметили в полиции.

Так что мужчине 1990 года рождения сообщили о подозрении в мошенничестве.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 20:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция сообщила о подозрении в мошенничестве мужчине в Харькове. Его уже не раз судили за аналогичные преступления".