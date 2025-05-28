В Харькове женщина отдала часы Apple «в аренду» незнакомцу в супермаркете

Полиция сообщила о подозрении в мошенничестве мужчине в Харькове. Его уже не раз судили за аналогичные преступления.

О неизвестном, который убедил ее отдать часы «Apple», в полицию заявила жительница Основянского района. Сама история произошла еще 1 мая.

«Полицейские установили, что к заявительнице подошел мужчина и попросил ее смарт-часы якобы в аренду и пообещал принести деньги на следующий день. Будучи введенной в заблуждение, женщина добровольно отдала незнакомцу свои часы, после чего он удалился в неизвестном направлении», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полиция смогла найти этого убедительного «арендатора». Оказалось, что его уже не раз судили за аналогичные преступления.

«В ходе расследования уголовного производства следователи установили, что фигурант обманывал жителей города Харькова. Таким образом он завладел тремя ноутбуками, планшетом, смарт-часами, несколькими беспроводными наушниками на общую сумму около 127 тысяч гривен», — отметили в полиции.

Так что мужчине 1990 года рождения сообщили о подозрении в мошенничестве.