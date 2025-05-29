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Днем может быть дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 30 мая

Погода 18:58   29.05.2025
Елена Нагорная
Днем может быть дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 30 мая Фото: Василий Голосный

В пятницу, 30 мая, в Харькове и области ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Местами гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 13 до 15 градусов, днем — от 23 до 25, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 11 до 16 градусов, дневная — от 21 до 26.

Ветер ночью юго-восточный, днем северо-западный — 5-10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 18:58;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 30 мая, в Харькове и области ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь.".