Днем может быть дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 30 мая

В пятницу, 30 мая, в Харькове и области ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Местами гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 13 до 15 градусов, днем — от 23 до 25, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 11 до 16 градусов, дневная — от 21 до 26.

Ветер ночью юго-восточный, днем северо-западный — 5-10 м/с.