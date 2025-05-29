Харьковчанка погибла в ДТП на Ровенщине: кроссовер всмятку (фото)
Фото: ГУНП в Ровенской области
Смертная авария произошла 28 мая около 22:40 на трассе «Киев-Чоп» в селе Грушвица Первая, сообщили в ГУ Нацполиции в Ровенской области.
«Водитель автомобиля «Toyota Yaris Cross», 37-летняя жительница Харькова, выехала на встречную полосу движения, где допустила столкновение с фургоном «Mercedes-Benz» под управлением 42-летнего жителя Тернопольской области. В результате ДТП женщина от полученных травм погибла на месте», — выяснили правоохранители.
Водитель фургона не травмировался, он был трезвым, подтвердил осмотр состояния опьянения.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: авария, ДТП, погибла, полиция, харьковчанка;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 12:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертная авария произошла 28 мая около 22:40 на трассе «Киев-Чоп» в селе Грушвица Первая, сообщили в ГУ Нацполиции в Ровенской области.".