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Харьковчанка погибла в ДТП на Ровенщине: кроссовер всмятку (фото)

Происшествия 12:37   29.05.2025
Виктория Яковенко
Харьковчанка погибла в ДТП на Ровенщине: кроссовер всмятку (фото) Фото: ГУНП в Ровенской области

Смертная авария произошла 28 мая около 22:40 на трассе «Киев-Чоп» в селе Грушвица Первая, сообщили в ГУ Нацполиции в Ровенской области.

«Водитель автомобиля «Toyota Yaris Cross», 37-летняя жительница Харькова, выехала на встречную полосу движения, где допустила столкновение с фургоном «Mercedes-Benz» под управлением 42-летнего жителя Тернопольской области. В результате ДТП женщина от полученных травм погибла на месте», — выяснили правоохранители.

Водитель фургона не травмировался, он был трезвым, подтвердил осмотр состояния опьянения.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

ДТП с харьковчанкой
Фото: ГУНП в Ровенской области
ДТП с харьковчанкой
Фото: ГУНП в Ровенской области
ДТП с харьковчанкой
Фото: ГУНП в Ровенской области
ДТП с харьковчанкой
Фото: ГУНП в Ровенской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 12:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертная авария произошла 28 мая около 22:40 на трассе «Киев-Чоп» в селе Грушвица Первая, сообщили в ГУ Нацполиции в Ровенской области.".