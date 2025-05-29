Харьковчанка погибла в ДТП на Ровенщине: кроссовер всмятку (фото)

Смертная авария произошла 28 мая около 22:40 на трассе «Киев-Чоп» в селе Грушвица Первая, сообщили в ГУ Нацполиции в Ровенской области.

«Водитель автомобиля «Toyota Yaris Cross», 37-летняя жительница Харькова, выехала на встречную полосу движения, где допустила столкновение с фургоном «Mercedes-Benz» под управлением 42-летнего жителя Тернопольской области. В результате ДТП женщина от полученных травм погибла на месте», — выяснили правоохранители.

Водитель фургона не травмировался, он был трезвым, подтвердил осмотр состояния опьянения.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.