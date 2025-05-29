Как разбирали завалы предприятия под Харьковом после «прилетов» БпЛА (фото)

Работы по разбору завалов на территории гражданского предприятия продолжались в пригороде Харькова 29 мая.

Верхолазы были задействованы как на высотных конструкциях, так и на уровне первого этажа, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Специалисты работают в сложных условиях: поврежденные металлические конструкции, нестабильные элементы зданий, риски повторных обвалов. Они тщательно обследуют каждый метр, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия разрушений и обеспечить безопасность на объекте», — отмечают в ГСЧС.

Напомним, в ночь на 28 мая российские беспилотники атаковали пригород Харькова. В областном центре слышали взрывы. Впоследствии выяснилось: прилетело по поселкам Васищево и Безлюдовка. Также под ударом был Эсхар. Харьковская областная прокуратура сообщила: самый массированный налет был на Васищево. За полчаса по гражданскому предприятию в поселке ударили по меньшей мере девять беспилотников. На месте возник масштабный пожар, повреждены склады, уничтожена продукция. Пострадали трое сотрудников.