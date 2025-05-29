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В Харькове мужчина угрожал бывшей жене гранатой – полиция его задержала

Общество 13:49   29.05.2025
Виктория Яковенко
В Харькове мужчина угрожал бывшей жене гранатой – полиция его задержала Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители задержали 70-летнего мужчину, который угрожал взрывчаткой во время семейной ссоры.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, бывшие супруги жили вместе в одной квартире после развода. На днях между ними возник конфликт, в результате которого мужчина нанес женщине телесные повреждения и угрожал применить гранату.

На месте копы забрали из рук фигуранта гранату, еще одну изъяли из его комнаты.

Вещественные доказательства правоохранители направили на экспертное исследование.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) ККУ. Если вину докажут, ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 13:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали 70-летнего мужчину, который угрожал взрывчаткой во время семейной ссоры.".