В Харькове мужчина угрожал бывшей жене гранатой – полиция его задержала

Правоохранители задержали 70-летнего мужчину, который угрожал взрывчаткой во время семейной ссоры.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, бывшие супруги жили вместе в одной квартире после развода. На днях между ними возник конфликт, в результате которого мужчина нанес женщине телесные повреждения и угрожал применить гранату.

На месте копы забрали из рук фигуранта гранату, еще одну изъяли из его комнаты.

Вещественные доказательства правоохранители направили на экспертное исследование.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) ККУ. Если вину докажут, ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.