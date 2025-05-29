В Харькове мужчина угрожал бывшей жене гранатой – полиция его задержала
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители задержали 70-летнего мужчину, который угрожал взрывчаткой во время семейной ссоры.
Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, бывшие супруги жили вместе в одной квартире после развода. На днях между ними возник конфликт, в результате которого мужчина нанес женщине телесные повреждения и угрожал применить гранату.
На месте копы забрали из рук фигуранта гранату, еще одну изъяли из его комнаты.
Вещественные доказательства правоохранители направили на экспертное исследование.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) ККУ. Если вину докажут, ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: граната, новости Харькова, полиция, супруги;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 13:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали 70-летнего мужчину, который угрожал взрывчаткой во время семейной ссоры.".