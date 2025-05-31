Домик котов в харьковском приюте пострадал из-за «прилета» (фото)

В результате вражеских попаданий повреждения получил домик котов в городском приюте для бездомных животных.

«Еще вчера здесь были люди, приехавшие обнимать бездомных котиков… А сегодня мы имеем последствия «прилета», — сообщили в КП «Центр обращения с животными».

Там отметили, что в помещении потрескался потолок, посыпалась штукатурка, отпали лампы в вольерах и вышло из строя освещение в операционной.

«Мы не будем говорить, где именно «прилетело», но недалеко от приюта. Все целы. Это главное. А ремонт мы сделаем», – пишут в КП.

Напомним, около 10:40 в Харькове были слышны взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что взрывы прогремели за пределами города. Глава ХОВА Олег Синегубов рассказал, что КАБы ударили по поселкам Васищево и Безлюдовка. Было известно о трех пострадавших.