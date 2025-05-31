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Домик котов в харьковском приюте пострадал из-за «прилета» (фото)

Общество 13:03   31.05.2025
Виктория Яковенко
Домик котов в харьковском приюте пострадал из-за «прилета» (фото) Фото: КП «Центр обращения с животными»

В результате вражеских попаданий повреждения получил домик котов в городском приюте для бездомных животных.

«Еще вчера здесь были люди, приехавшие обнимать бездомных котиков… А сегодня мы имеем последствия «прилета», — сообщили в КП «Центр обращения с животными».

Там отметили, что в помещении потрескался потолок, посыпалась штукатурка, отпали лампы в вольерах и вышло из строя освещение в операционной.

«Мы не будем говорить, где именно «прилетело», но недалеко от приюта. Все целы. Это главное. А ремонт мы сделаем», – пишут в КП.

пострадал приют в Харькове
Фото: КП «Центр обращения с животными»
пострадал приют в Харькове
Фото: КП «Центр обращения с животными»
пострадал приют в Харькове
Фото: КП «Центр обращения с животными»
пострадал приют в Харькове
Фото: КП «Центр обращения с животными»

Напомним, около 10:40 в Харькове были слышны взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что взрывы прогремели за пределами города. Глава ХОВА Олег Синегубов рассказал, что КАБы ударили по поселкам Васищево и Безлюдовка. Было известно о трех пострадавших.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 мая 2025 в 13:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских попаданий повреждения получил домик котов в городском приюте для бездомных животных.".