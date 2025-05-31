Домик котов в харьковском приюте пострадал из-за «прилета» (фото)
В результате вражеских попаданий повреждения получил домик котов в городском приюте для бездомных животных.
«Еще вчера здесь были люди, приехавшие обнимать бездомных котиков… А сегодня мы имеем последствия «прилета», — сообщили в КП «Центр обращения с животными».
Там отметили, что в помещении потрескался потолок, посыпалась штукатурка, отпали лампы в вольерах и вышло из строя освещение в операционной.
«Мы не будем говорить, где именно «прилетело», но недалеко от приюта. Все целы. Это главное. А ремонт мы сделаем», – пишут в КП.
Напомним, около 10:40 в Харькове были слышны взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что взрывы прогремели за пределами города. Глава ХОВА Олег Синегубов рассказал, что КАБы ударили по поселкам Васищево и Безлюдовка. Было известно о трех пострадавших.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: кот, КП «Центр обращения с животными», новости Харькова, пострадал, прилет, приют;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Домик котов в харьковском приюте пострадал из-за «прилета» (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 мая 2025 в 13:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских попаданий повреждения получил домик котов в городском приюте для бездомных животных.".