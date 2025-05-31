Небольшой дождь: прогноз погоды на первый день лета в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
С дождей начнется лето на Харьковщине. В воскресенье, 1 июня, по области и городу днем местами будет небольшой дождь, может быть гроза. Ночью и утром слабый туман.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов, днем — от 24 до 26, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 12 до 17 градусов, дневная — от 21 до 26.
Ветер северо-западный — 5-10 м/с.
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2025 в 20:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С дождей начнется лето на Харьковщине. В воскресенье, 1 июня, по области и городу днем местами будет небольшой дождь, может быть гроза. Ночью и утром слабый туман.".