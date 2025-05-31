Небольшой дождь: прогноз погоды на первый день лета в Харькове и области

С дождей начнется лето на Харьковщине. В воскресенье, 1 июня, по области и городу днем местами будет небольшой дождь, может быть гроза. Ночью и утром слабый туман.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов, днем — от 24 до 26, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 12 до 17 градусов, дневная — от 21 до 26.

Ветер северо-западный — 5-10 м/с.