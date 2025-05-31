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Небольшой дождь: прогноз погоды на первый день лета в Харькове и области

Погода 20:51   31.05.2025
Виктория Яковенко
Небольшой дождь: прогноз погоды на первый день лета в Харькове и области Фото: Василий Голосный

С дождей начнется лето на Харьковщине. В воскресенье, 1 июня, по области и городу днем местами будет небольшой дождь, может быть гроза. Ночью и утром слабый туман.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов, днем — от 24 до 26, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 12 до 17 градусов, дневная — от 21 до 26.

Ветер северо-западный — 5-10 м/с.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 мая 2025 в 20:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С дождей начнется лето на Харьковщине. В воскресенье, 1 июня, по области и городу днем местами будет небольшой дождь, может быть гроза. Ночью и утром слабый туман.".