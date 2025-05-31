В Харькове прошел ливень: некоторые улицы затопило (видео)

В субботу, 31 мая, Харьков накрыл сильный дождь.

Хотя синоптики Регионального центра по гидрометеорологии обещали сегодня днем ​​небольшой кратковременный дождь, в городе прошел мощный ливень. В соцсетях публиковали видео сильнейшего дождя.

Видео: Telegram-канал Труха Харьков

Видео: Telegram-канал Типичное ХТЗ

Видео: Telegram-канал Типичное ХТЗ

Видео: Telegram-канал Типичное ХТЗ

Некоторые улицы даже затопило, в частности, как пишут в соцсетях: «На улице Мохначанской теперь только на лодке».

Видео: Telegram-канал Типичное ХТЗ

Под ливнем некоторые горожане даже жарили шашлыки.

Во время дождя была и гроза, о которой ранее предупреждали синоптики гидрометцентра.

Видео: Telegram-канал Харьков LIVE

А гром в Харькове был настолько громким, что мониторинговым каналам приходилось успокаивать горожан.