В Харькове прошел ливень: некоторые улицы затопило (видео)
В субботу, 31 мая, Харьков накрыл сильный дождь.
Хотя синоптики Регионального центра по гидрометеорологии обещали сегодня днем небольшой кратковременный дождь, в городе прошел мощный ливень. В соцсетях публиковали видео сильнейшего дождя.
Видео: Telegram-канал Труха Харьков
Видео: Telegram-канал Типичное ХТЗ
Видео: Telegram-канал Типичное ХТЗ
Видео: Telegram-канал Типичное ХТЗ
Некоторые улицы даже затопило, в частности, как пишут в соцсетях: «На улице Мохначанской теперь только на лодке».
Видео: Telegram-канал Типичное ХТЗ
Под ливнем некоторые горожане даже жарили шашлыки.
Во время дождя была и гроза, о которой ранее предупреждали синоптики гидрометцентра.
Видео: Telegram-канал Харьков LIVE
А гром в Харькове был настолько громким, что мониторинговым каналам приходилось успокаивать горожан.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дождь, ливень, новости Харькова, погода, синоптики;
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2025 в 18:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 31 мая, Харьков накрыл сильный дождь.".