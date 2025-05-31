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В Харькове прошел ливень: некоторые улицы затопило (видео)

Общество 18:25   31.05.2025
Виктория Яковенко
В Харькове прошел ливень: некоторые улицы затопило (видео) Скриншот

В субботу, 31 мая, Харьков накрыл сильный дождь.

Хотя синоптики Регионального центра по гидрометеорологии обещали сегодня днем ​​небольшой кратковременный дождь, в городе прошел мощный ливень. В соцсетях публиковали видео сильнейшего дождя.

Видео: Telegram-канал Труха Харьков

Видео: Telegram-канал Типичное ХТЗ

Видео: Telegram-канал Типичное ХТЗ

Видео: Telegram-канал Типичное ХТЗ

Некоторые улицы даже затопило, в частности, как пишут в соцсетях: «На улице Мохначанской теперь только на лодке».

Видео: Telegram-канал Типичное ХТЗ

Под ливнем некоторые горожане даже жарили шашлыки.

ливень в Харькове
Фото: Женя Зуб

Во время дождя была и гроза, о которой ранее предупреждали синоптики гидрометцентра.

Видео: Telegram-канал Харьков LIVE

А гром в Харькове был настолько громким, что мониторинговым каналам приходилось успокаивать горожан.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 мая 2025 в 18:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 31 мая, Харьков накрыл сильный дождь.".