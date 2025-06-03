ЕИБ поддержит строительство новых станций метро в Харькове

Развитие метро обговорил мэр Харькова Игорь Терехов с главой регионального представительства ЕИБ Кристиной Микуловой.

Во время визита представители Европейского инвестиционного банка в странах Восточной Европы ознакомились с работой харьковского метро, сообщает Харьковский горсовет.

Терехов подчеркнул критическую важность метрополитена для Харькова и отметил необходимость его расширения и модернизации.

«Метрополитен – это основной перевозчик в городе. Мы благодарны ЕИБ за постоянную поддержку и хотим строить новые станции метро. Европейский инвестиционный банк – это наш стратегический партнер, с которым мы связываем реализацию главных инфраструктурных проектов и сейчас, и после завершения войны», — отметил Игорь Терехов.

Кристина Микулова отметила, что ЕИБ поддерживает развитие экологического транспорта.

«Зеленый городской транспорт является одним из основных направлений поддержки ЕС. Мы понимаем важность харьковского метро и открыты к рассмотрению вариантов внесения соответствующих проектов в программы финансирования под гарантии», — отметила Кристина Микулова.