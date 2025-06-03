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ЕИБ поддержит строительство новых станций метро в Харькове

Общество 21:58   03.06.2025
Оксана Якушко
ЕИБ поддержит строительство новых станций метро в Харькове Фото: Харьковский горсовет

Развитие метро обговорил мэр Харькова Игорь Терехов с главой регионального представительства ЕИБ Кристиной Микуловой.

Во время визита представители Европейского инвестиционного банка в странах Восточной Европы ознакомились с работой харьковского метро, сообщает Харьковский горсовет.

Терехов подчеркнул критическую важность метрополитена для Харькова и отметил необходимость его расширения и модернизации.

«Метрополитен – это основной перевозчик в городе. Мы благодарны ЕИБ за постоянную поддержку и хотим строить новые станции метро. Европейский инвестиционный банк – это наш стратегический партнер, с которым мы связываем реализацию главных инфраструктурных проектов и сейчас, и после завершения войны», — отметил Игорь Терехов.

Кристина Микулова отметила, что ЕИБ поддерживает развитие экологического транспорта.

«Зеленый городской транспорт является одним из основных направлений поддержки ЕС. Мы понимаем важность харьковского метро и открыты к рассмотрению вариантов внесения соответствующих проектов в программы финансирования под гарантии», — отметила Кристина Микулова.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 21:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Развитие метро обговорил мэр Харькова Игорь Терехов с главой регионального представительства ЕИБ Кристиной Микуловой.".