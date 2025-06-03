ЕИБ поддержит строительство новых станций метро в Харькове
Развитие метро обговорил мэр Харькова Игорь Терехов с главой регионального представительства ЕИБ Кристиной Микуловой.
Во время визита представители Европейского инвестиционного банка в странах Восточной Европы ознакомились с работой харьковского метро, сообщает Харьковский горсовет.
Терехов подчеркнул критическую важность метрополитена для Харькова и отметил необходимость его расширения и модернизации.
«Метрополитен – это основной перевозчик в городе. Мы благодарны ЕИБ за постоянную поддержку и хотим строить новые станции метро. Европейский инвестиционный банк – это наш стратегический партнер, с которым мы связываем реализацию главных инфраструктурных проектов и сейчас, и после завершения войны», — отметил Игорь Терехов.
Кристина Микулова отметила, что ЕИБ поддерживает развитие экологического транспорта.
«Зеленый городской транспорт является одним из основных направлений поддержки ЕС. Мы понимаем важность харьковского метро и открыты к рассмотрению вариантов внесения соответствующих проектов в программы финансирования под гарантии», — отметила Кристина Микулова.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, метро, метрополитен, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 21:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Развитие метро обговорил мэр Харькова Игорь Терехов с главой регионального представительства ЕИБ Кристиной Микуловой.".