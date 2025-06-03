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О потерях живой силы и техники РФ на севере Харьковщины сообщили в ВСУ

Украина 10:59   03.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
О потерях живой силы и техники РФ на севере Харьковщины сообщили в ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

О боях и потерях врага за сутки на севере области проинформировали утром 3 июня в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два ракетных удара, осуществили 4 авиаудара с применением 4 КАБов, задействовали 167 дронов-камикадзе, также осуществили 665 обстрелов позиций защитников Украины.
Трижды враг атаковал позиции наших защитников в районе Волчанска и в направлении Долгенького», – пишут в ОТГВ «Харьков».

За сутки Силы обороны ликвидировали 74 военных ВС РФ, а также уничтожили 123 единицы вооружения и техники врага. Россияне потеряли 12 артсистем, 23 авто, 69 БпЛА, 5 средств РЭБ, а также 112 укрытий, четыре места для хранения боеприпасов и два хранилища горюче-смазочных материалов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 10:59;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и потерях врага за сутки на севере области проинформировали утром 3 июня в ОТГВ «Харьков».".