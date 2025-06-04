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Юноша из Харькова обижал мать и угрожал избить ее

Происшествия 19:07   04.06.2025
Оксана Якушко
Юноша из Харькова обижал мать и угрожал избить ее

Полицейские Харькова составили админпротокол на сына за домашнее насилие в отношении матери, сообщает Нацполиция.

58-летняя женщина пожаловалась в полицию, что 19-летний сын обижал ее: выражался нецензурной бранью и угрожал избить.
Полицейские составили в отношении 19-летнего юноши админпротокол. Также они провели профилактическую беседу с нарушителем и предупредили об уголовной ответственности в случае систематического домашнего насилия.

Полиция напоминает, если вы пострадали от домашнего насилия, обращайтесь за помощью в полицию по номеру 102, на бесплатную национальную горячую линию по предотвращению и противодействию домашнему насилию — 116 123 (с мобильных номеров) или бесплатную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия7.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 19:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские Харькова составили админпротокол на сына за домашнее насилие в отношении матери, сообщает Нацполиция.".