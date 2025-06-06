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Если взрывы – есть потребность в донорской крови: на Харьковщине – дефицит

Общество 12:43   06.06.2025
Виктория Яковенко
Если взрывы – есть потребность в донорской крови: на Харьковщине – дефицит Фото: Харьковский областной центр службы крови

На Харьковщине есть дефицит всех групп крови, сообщает Харьковский областной центр службы крови в сети «Facebook».

«Пока над головами продолжают летать вражеские ракеты, мы должны осознавать последствия. Если есть взрывы. Есть пострадавшие. Есть потребность в донорской крови. Есть потребность в Вас! Поэтому умоляем: сдайте кровь», — обратились в Центре.

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу – с 8:00 до 13:00. Еще один центр – в ТРЦ Никольский (-1 этаж) открыт во вторник, четверг и субботу с 9:00 до 14:00.

Предварительно записываться не нужно, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії».

Подробности по телефону +38 095 570 47 66.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 12:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине есть дефицит всех групп крови, сообщает Харьковский областной центр службы крови в сети «Facebook».".