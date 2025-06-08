Сегодня 8 июня: какой день в истории
8 июня – Троица. В Украине – День работников текстильной и легкой промышленности. В 1042 году в этот день умер Хардекнуд – последний датчанин, который был королем Англии. В 1783-м началось самое масштабное извержение вулкана в мире. В 1869-м запатентовали пылесос. В 1920-м родился летчик-ас Иван Кожедуб, чье имя носит вуз в Харькове. В 1924-м англичане Джордж Мэллори и Эндрю Ирвин начали подъем на вершину Эвереста (они погибли и так и не известно, стали ли первыми покорителями Эвереста). В 1934-м в СССР расширили рамки для репрессий за счет членов семей «изменников родины». В 1949-м опубликован роман Оруэлла «1984». А в 1995-м в Украине Верховная Рада и Президент заключили Конституционный договор.
Праздники и памятные даты 8 июня
8 июня – Троица.
В Украине – День работников текстильной и легкой промышленности (второе воскресенье июня).
В мире – Всемирный день океанов, День расового единства (второе воскресенье июня).
Также сегодня: Всемирный день осведомленности об опухолях головного мозга, Международный день домохозяйки и домохозяина.
8 июня в истории
8 июня 1042 года умер Хардекнуд – последний датчанин, который был королем Англии. Он был единственным законнорожденным сыном короля Англии, Дании и Норвегии Кнуда Великого – от брака с Эммой Нормандской (она была дважды королевой – первый раз женой короля Англии Этельреда Неразумного, а после его смерти – женой викинга-завоевателя). Кнуд провозгласил Хардекнуда наследником, обойдя старших, незаконнорожденных, сыновей. К моменту смерти отца (в 1035 году) Хардекнуд находился в Дании, поэтому власть в Англии захватил его старший незаконнорожденный брат Гарольд. Но соглашаться с этим Хардекнуд не собирался. Сначала он разрешил противоречия с Норвегией, а затем начал готовиться к вторжению в Англию. Однако воевать не пришлось – 17 марта 1040 Гарольд I неожиданно умер (причина неизвестна). Высадившись на английском берегу, Хардекнуд короновался, а тело своего брата и предшественника приказал вытащить из могилы в Вестминстерском аббатстве и бросить в болото на берегу Темзы. Вместе с Хардекнудом в Англию вернулась и его мать Эмма Нормандская, которую король Гарольд I выгнал из страны. Хардекнуд правил Англией совсем недолго, но успел снискать себе очень плохую славу – как жестокий и деспотичный угнетатель, при котором люди страдали от высоких налогов и голода.
«Англичане привыкли к тому, что король правит по совету своей знати, но Хардекнуд правил в Дании автократически, и он не хотел меняться, особенно потому, что не полностью доверял ведущим дворянам. Сначала ему удавалось запугивать своих подданных, хотя позже в его короткое правление это стало менее возможным. Он удвоил размер английского флота с шестнадцати до тридцати двух кораблей, частично для того, чтобы обладать силами, способными справляться с проблемами в других частях его империи, и чтобы компенсировать это, он значительно увеличил ставку налогообложения. Увеличение совпало с плохим урожаем, что повлекло за собой серьезные трудности», — пишет об этом короле англоязычная Википедия.
У Хардекнуда были серьезные проблемы со здоровьем еще до прибытия в Англию. На Туманном Альбионе его состояние дополнительно ухудшилось. Полагают, что у короля мог быть туберкулез. Он отдавал себе отчет, что долго не проживет – и при жизни избрал себе преемника. В 1041 году он пригласил вернуться в Англию из ссылки своего сводного брата Эдуарда – сына Эммы Нормандской от Этельреда Неразумного. Именно он после смерти Хардекнуда стал королем – Эдуардом Исповедником.
8 июня 1783 года началось самое масштабное из известных в истории вулканических извержений. Взорвался вулкан Лаки в Исландии. Подробнее.
8 июня 1869 года запатентовали первый в мире пылесос – “Whirlwind”. Изобретение принадлежит американцу Айвзу Макгаффни. Подробнее.
8 июня 1920 года родился летчик-ас Иван Кожедуб – трижды Герой Советского Союза, имя которого носит Национальный университет воздушных сил в Харькове. Подробнее.
8 июня 1924 года англичане Джордж Мэллори и Эндрю Ирвин начали восхождение из базового лагеря на вершину Эвереста. Оно завершилось трагически – альпинисты погибли. Однако при этом оставили навсегда открытым вопрос, покорили ли они все же вершину первыми в истории, или же так и не достигли ее. Подробнее.
8 июня 1934 года в СССР приняли постановление, расширившее статью 54-ю Уголовного кодекса. Она существовала с 1927 года и предусматривала наказание за «контрреволюционную деятельность» и «измену родине». Среди прочих «новшеств» это постановление вводило уголовную ответственность для родственников подсудимых. Подробнее.
8 июня 1949 года впервые опубликовали культовый роман-антиутопию Джорджа Оруэлла «1984». Подробнее.
8 июня 1995 года в Украине заключили Конституционный договор между президентом (в то время Леонидом Кучмой) и Верховной Радой (во главе со спикером Александром Морозом). Подробнее.
Церковный праздник 8 июня
8 июня — День святой Троицы (Пятидесятница). Троица символизирует триединство Бога: Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Праздник посвящен событиям из Евангелия — схождению Святого Духа на апостолов, который наделил их особой силой, и они могли проповедовать Евангелие во всем мире и доносить весть об Иисусе как Спасителе всего человечества.
Народные приметы
Если на Троицу идет дождь, год будет урожайным.
Если рыба в реке плавает у поверхности – будет дождь и высокая влажность.
Если появилось много щук, то лето будет дождливым; много толстолобиков – к ранней осени; много раков – к частой непогоде летом.
Если утки целый день плавают и ныряют – в ближайшее время будет дождь.
Что нельзя делать 8 июня
Нельзя тяжело физически работать.
Нельзя заниматься рукоделием.
Нельзя отказывать в помощи.
Нельзя распивать крепкий алкоголь.
Нельзя купаться в открытых водоемах.
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- Категории: Календарь, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина; Теги: Англия, история, король, свято, церковный праздник;
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 июня – Троица. В Украине – День работников текстильной и легкой промышленности. В 1042 году в этот день умер Хардекнуд – последний датчанин, который был королем Англии".