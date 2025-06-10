На Изюмщине горели леса: спасатели потушили восемь пожаров (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Восемь лесных пожаров ликвидировали ГСЧСники в Изюмском районе.
Обновлено в 15:06. По состоянию на 14:20 все лесные пожары в Изюмском районе потушили, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
12:09. В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что общая площадь пожаров — 144 га, все восемь — локализованы.
Спасатели уточнили, что возгорание произошло в результате вражеских обстрелов.
В частности, пожары продолжаются в Боровском лесничестве, вблизи поселка Боровая и сел Новоплатоновка и Подлиман.
Всего за сутки в Харьковской области произошел 21 пожар в экосистемах, добавили в ГСЧС.
«Общая площадь которых составила более 7 гектаров. Горела сухая трава, кустарники и остатки растительности», – рассказали спасатели.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, Изюмщина, лесные пожары, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 15:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восемь лесных пожаров ликвидировали ГСЧСники в Изюмском районе.".