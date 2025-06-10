На Изюмщине горели леса: спасатели потушили восемь пожаров (фото)

Восемь лесных пожаров ликвидировали ГСЧСники в Изюмском районе.

Обновлено в 15:06. По состоянию на 14:20 все лесные пожары в Изюмском районе потушили, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

12:09. В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что общая площадь пожаров — 144 га, все восемь — локализованы.

Спасатели уточнили, что возгорание произошло в результате вражеских обстрелов.

В частности, пожары продолжаются в Боровском лесничестве, вблизи поселка Боровая и сел Новоплатоновка и Подлиман.

Всего за сутки в Харьковской области произошел 21 пожар в экосистемах, добавили в ГСЧС.

«Общая площадь которых составила более 7 гектаров. Горела сухая трава, кустарники и остатки растительности», – рассказали спасатели.

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