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На Изюмщине горели леса: спасатели потушили восемь пожаров (фото)

Общество 15:06   10.06.2025
Виктория Яковенко
На Изюмщине горели леса: спасатели потушили восемь пожаров (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Восемь лесных пожаров ликвидировали ГСЧСники в Изюмском районе.

Обновлено в 15:06. По состоянию на 14:20 все лесные пожары в Изюмском районе потушили, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

12:09. В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что общая площадь пожаров — 144 га, все восемь — локализованы.

Спасатели уточнили, что возгорание произошло в результате вражеских обстрелов.

В частности, пожары продолжаются в Боровском лесничестве, вблизи поселка Боровая и сел Новоплатоновка и Подлиман.

пожары на Изюмщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожары на Изюмщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожары на Изюмщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Всего за сутки в Харьковской области произошел 21 пожар в экосистемах, добавили в ГСЧС.

«Общая площадь которых составила более 7 гектаров. Горела сухая трава, кустарники и остатки растительности», – рассказали спасатели.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 15:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восемь лесных пожаров ликвидировали ГСЧСники в Изюмском районе.".